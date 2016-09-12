

Apple, ilk olarak iPhone 4'te karşımıza çıkan 8 MP kamerasına iPhone 6 ve iPhone 6 Plus'a kadar sadık kalmıştı. Fakat Samsung'un Galaxy S6 ve Galaxy S7 edge ile birlikte çıtayı yükseltmesinin ardından Apple, bir önceki amiral gemisi modellerinde bu değeri 12 MP'ye yükseltmişti.







Zaman içerisinde artık bunun da yeterli gelmemesiyle Cupertinolu firma en yeni amiral gemisi modeli iPhone 7 Plus'ta çarpıcı bir kararla çift kamera desteği sunacağını ilan etti.







Daha önce HTC One M8, LG G5 ve Honor 6 Plus'ta karşımıza çıkan çift lens teknolojisi Huawei'nin P9 Plus modelinde daha etkili bir yoruma kavuştu. Zira bu cihazdaki iki sensörden biri renk bilgilerini elde ederken diğeri siyah ve beyaz verileri topluyordu. Düşük ışıklı ortamlarda çok daha etkili görsel üretimi sağlayan bu özellik ortalama görsel kalitesini de arttırıyordu.



Apple ise 12 MP arka aydınlatmalı yeni çift kamerasıyla biraz daha farklı bir rota tercih etmiş gibi görünüyor. Düzeltilmiş geniş açılı lenslerin bütün fotoğraf türleri için uygun olmadığını fark eden Cupertinolu firma çözümü ikincil bir telefoto lensi (f/2.8'lik bir aparatla birlikte), geniş açılı bir lensin (bu defa f/1.8'lik bir aparat) yanındaki diğer bir 12 MP sensörün arkasına yerleştirmekte buldu.







Bu iki lens birlikte çalışmaya başladığında 2 kat daha fazla optik yakınlaştırma olanağı ve ayrıca normalde ancak bir DSLR'le elde edilebilecek çok daha derinlikli kareler elde etme imkanı sağlıyor.







Dolayısıyla çift kamera desteği konsept olarak elbette artık büyük bir yenilik olmasa da, Apple'ın buna iPhone 7 Plus'ta getirdiği yorum çok daha etkili bir fotoğraf deneyimi vadediyor.