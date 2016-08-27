O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

iphone 7 plus renk seçenekleri arasında mavi de olacak!

İPHONE 7 PLUS RENK SEÇENEKLERİ ARASINDA MAVİ DE OLACAK!

iPhone 7 Plus renk seçenekleri konusuyla tekrar gündemde. İddiaya göre Apple'ın yeni renk seçeneği mavi olacak. İşte detaylar.

Tarih : 27 Ağustos 2016, 09:46
Puan Ver : İphone 7 Plus Renk Seçenekleri Arasında Mavi De Olacak!(0/10)


iPhone 7 Plus renk seçenekleri konusuyla tekrar gündemde. İddiaya göre Apple'ın yeni renk seçeneği mavi olacak. İşte detaylar.



Apple iPhone 7 ve iPhone 7 Plus şüphesiz ki şu sıralar akıllı telefon sektörünün en merak edilen modellerinden biri. Cihazın donanım özellikleri ve çıkış tarihi gibi konularda çok sayıda iddia ve söylenti var. Renk seçenekleri ile bu kadar fazla gündeme gelmiyor.



Geçtiğimiz Haziran ayında ilk defa bir söylenti şeklinde ortaya çıkan yeni mavi renk seçeneği şimdi fotoğraflar ile karşımızda. Uzun süredir uzay grisi (siyah), gümüş (beyaz), altın sarısı ve son bir yıldır rose-altın (pembe) renk seçenekleri ile karşımızda olan Apple, bu yıl bir renk seçeneği daha kullanabilir.



Kaynaklarda “Deep Blue” yani mavi olarak geçen bu renk, önümüzdeki ay duyurulacak olan iPhone 7 ve iPhone 7 Plus modelinde karşımıza çıkabilir. Aslında mavi renk seçeneğini Apple tarafında ilk defa görmüyoruz. Orijinal kılıflarında mavi renk seçeneğini sunan firma, 2013 yılında duyurduğu iPhone 5C modelinde de bu renk ile karşımıza çıkmıştı. Ancak iPhone 5C'de kullanılan mavi ile iddia edilen yeni mavi renkleri arasında fark var.



Haberimizin içerisinde bulabileceğiniz görseller, bu kadar iddianın sonrasında ilk defa basına yansıdı. Fotoğraflarda görünen cihaz, daha önce basına sızan iPhone 7 fotoğraflarıyla tamamen aynı görünüyor. Çift kamera ve anten çizgileri, aylardır karşımıza çıkan görseller ile aynı. Bakalım Apple bu yeni renk ile gerçekten karşımıza çıkacak mı? Önümüzdeki haftalarda bu sorunun cevabını sizlerle paylaşacağız.



Galaxy S7 Edge için en iyi 5 bataryalı kılıf!








Etiketler: İphone  7  Plus  Renk  Seçenekleri  Arasında  Mavi  De  Olacak    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER