

iPhone 7 Plus renk seçenekleri konusuyla tekrar gündemde. İddiaya göre Apple'ın yeni renk seçeneği mavi olacak. İşte detaylar.



Apple iPhone 7 ve iPhone 7 Plus şüphesiz ki şu sıralar akıllı telefon sektörünün en merak edilen modellerinden biri. Cihazın donanım özellikleri ve çıkış tarihi gibi konularda çok sayıda iddia ve söylenti var. Renk seçenekleri ile bu kadar fazla gündeme gelmiyor.



Geçtiğimiz Haziran ayında ilk defa bir söylenti şeklinde ortaya çıkan yeni mavi renk seçeneği şimdi fotoğraflar ile karşımızda. Uzun süredir uzay grisi (siyah), gümüş (beyaz), altın sarısı ve son bir yıldır rose-altın (pembe) renk seçenekleri ile karşımızda olan Apple, bu yıl bir renk seçeneği daha kullanabilir.



Kaynaklarda “Deep Blue” yani mavi olarak geçen bu renk, önümüzdeki ay duyurulacak olan iPhone 7 ve iPhone 7 Plus modelinde karşımıza çıkabilir. Aslında mavi renk seçeneğini Apple tarafında ilk defa görmüyoruz. Orijinal kılıflarında mavi renk seçeneğini sunan firma, 2013 yılında duyurduğu iPhone 5C modelinde de bu renk ile karşımıza çıkmıştı. Ancak iPhone 5C'de kullanılan mavi ile iddia edilen yeni mavi renkleri arasında fark var.



Haberimizin içerisinde bulabileceğiniz görseller, bu kadar iddianın sonrasında ilk defa basına yansıdı. Fotoğraflarda görünen cihaz, daha önce basına sızan iPhone 7 fotoğraflarıyla tamamen aynı görünüyor. Çift kamera ve anten çizgileri, aylardır karşımıza çıkan görseller ile aynı. Bakalım Apple bu yeni renk ile gerçekten karşımıza çıkacak mı? Önümüzdeki haftalarda bu sorunun cevabını sizlerle paylaşacağız.



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