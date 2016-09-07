Bu hafta içerisinde duyurulacak olan iPhone 7 Plus performans testiyle karşımıza çıktı. İşte beklenen telefonun aldığı puanlar.



Bu hafta içerisinde duyurulacak olan iPhone 7 Plus performans testiyle karşımıza çıktı. İşte beklenen telefonun aldığı puanlar.







Apple iPhone 7 ve iPhone 7 Plus modelleri, 7 Eylül tarihinde resmi olarak duyurulacak. Söz konusu yeni telefona dair detaylar günden güne artıyor. Bu sefer Geekbench isimli performans testinde telefonun kaç puan aldığı bilgisi ekran görüntüsüyle karşınızda. İşte detaylar.



iPhone 7 Plus performans testinde!



Aşağıda yer alan görselde, iPhone 7 Plus modelinin Geekbench performans testindeki tek ve çoklu çekirdek değerleri yer. Bu, cihaz hakkında yayınlanan ilk performans testi değil ancak şimdiye kadar ortaya çıkmış olan en yüksek puana sahip skor. İlgili ekran görüntüsünü aşağıda bulabilirsiniz.



“iPhone 9,3” olarak adlandırılan telefonun böyle adlandırılmasının sebebi 9. nesil iPhone olmasından kaynaklanıyor. Ve gerçekten üst seviye bir puanla karşımıza çıkıyor. Geekbench testine göre iPhone 7 Plus modeli tek çekirdekte 3379, çoklu çekirdekte ise 5495 puan almayı başarıyor. Amiral gemisi sınıfı için fazlasıyla yeterli olan bu puanlar, son derece üst düzey bir telefona işaret ediyor.



Testin 4 Eylül tarihinde yapıldığı ve test yapılan cihazda iOS 10 işletim sistemi yer aldığı bilgilerine de ilgili ekran görüntüsünden ulaşmak mümkün.



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