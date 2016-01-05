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iphone 7 plus nasıl olacak? – iddialar

İPHONE 7 PLUS NASIL OLACAK? – İDDİALAR

“Apple iPhone 7 Plus nasıl olacak?” soruları şimdiden gündeme gelmeye başladı. iPhone 7 ailesiyle ilgili tahminler ve iddialar haberimizde.

Tarih : 05 Ocak 2016, 09:49
Puan Ver : İphone 7 Plus Nasıl Olacak? – İddialar(5/10)7


“Apple iPhone 7 Plus nasıl olacak?” soruları şimdiden gündeme gelmeye başladı. iPhone 7 ailesiyle ilgili tahminler ve iddialar haberimizde.



Artık yavaş yavaş iPhone 7 ve iPhone 7 Plus modelleri için söylentiler gündeme gelmeye başladı. Basına yansıyan bilgilerin çoğu iddia ve tahminlerden oluşsa da bazı iddiaların gerçeklik payı olabiliyor. Bu iddialardan bazılarını (iPhone 7 Plus için olanlarını) sizler için derledik.



iPhone 7 Plus nasıl olacak?



Apple iPhone 7 Plus modelinde beklenilen ilk detay ekran boyutunun değişmemesi. Kasa yapısı ve çerçeve kalınlığında değişiklik beklense de Apple'ın 5.5 inçten yukarı çıkacağı şimdilik pek gündemde değil. Ancak teknik özellikler kısmında bazı önemli detaylar var.



İlk olarak cihazın depolama alanı seçenekleri arasına 256 GB ekleneceği söyleniyor. Mevcut 128 GB depolama alanının ikiye katlanması bazı kullanıcılar için önemli bir gelişme olabilir. Özellikle eklenen 4K video desteği ve artırılan kamera kalitesi düşünüldüğünde bu video ve fotoğraf meraklıları için önemli bir avantaj olacak.



İkinci olarak ise iPhone 7 Plus modelinde 3 veya 4 GB RAM olacağı yönünde bazı tahminler var. Apple'ın iPhone 7 Plus'ı tıpkı iPad Pro gibi biraz daha profesyonel kullanıma yakınlaştırmak istediği iddia ediliyor. RAM miktarının artırılması ve 256 GB depolama alanı buna işaret ediyor.



Son olarak ise iPhone 7 Plus modelinin pil kapasitesinde yaklaşık %15 oranında bir artış bekleniyor. 2750 mAh kapasiteden 3100 mAh kapasiteye geçiş yapılacağı bu sayede zaten iyi olan pil ömrünün bir miktar daha artırılması bekleniyor.



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