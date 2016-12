iPhone 7 ve iPhone 7 Plus gün yüzüne çıktı. Kullanıcıların kafası da bir hayli karışık: iPhone 6S Plus mı alayım yoksa iPhone 7 Plus'ı mı bekleyeyim sorusu şu sıra yoğun olarak tartışılırken, her iki telefonu da özellikleriyle karşılaştırıyoruz. Hangisinin kamerası ne sunuyor? Teknik özellikleri bakımından iPhone 7, iPhone 6S Plus'ın çok üstünde bir telefon mu? iPhone 7 Plus'ın şarj ömrü nasıl? Gerçekten iPhone 7 Plus almaya değer mi? İşte kapsamlı bir iPhone 7 Plus ve iPhone 6S Plus karşılaştırması...







Teknoloji gündemini çok uzun süredir meşgul eden iPhone 7'ler sonunda tanıtıldı. Apple, beklendiği gibi iPhone 7 ve iPhone 7 Plus olarak sahnelediği yeni amiralleriyle, takipçilerinin bir kez daha alkışlarını toplarken, diğer taraftan eskiden olduğunun aksine, teknolojinin belirleyici rolünden uzakta bir imaj çizdi. Peki, Apple, iPhone 7 Plus modeliyle, iPhone 6S Plus'a göre ne gibi yenilikler getiriyor, hangi konularda farklılıklar yaratıyor?







Tasarım olarak iPhone 7 Plus ve iPhone 6S Plus







Apple, iPhone 7 Plus'ın tasarımında ilk bakışta göze büyük ölçüde çarpan farklıklar getirmiyor. iPhone 6S Plus'la aynı boyut ve kasa yapısına sahip olan iPhone 7 Plus, en büyük farklılıklardan birini anten çizgilerini ortadan kaldırmasıyla yaratıyor diyebiliriz. Evet, iPhone 7 Plus'ın arka yüzünde, üst ve alt kenarlarda anten çizgileri yer almıyor.Öte yandan kullanıcıları bir hayli mutlu eden yeni telefon renkleri de iPhone 7 Plus'la birlikte sunuluyor. Black ve Jet Black renkleri, iPhone 7 Plus'la beraber "yeni" olarak geliyor. Özellikle bir hayli parlak yapısından dolayı Jet Black rengi, oldukça göz kamaştırıcı. Elbette iPhone 7 Plus'ın Silver, Gold ve Rose Gold renkli modelleri de var.