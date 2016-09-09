Audi Q8 Konsepti Ortaya Çıktı
Koş Super Mario Koş!
Zuckerberg Jarvis İle Hayallerini Gerçeğe Dönüştürüyor
Mercedes A Serisi, Sedan Model İçin Hazırlanıyor
Abd'ye Giderken Sosyal Medya Hesaplarınızı Bildirmelisiniz
Rusya Hipersonik Uçak Çalışmalarına Başladı!
Hyundai Giyilebilir Teknolojiler İle Geliyor
İstanbul Anadolu Yakası'nda Elektrik Kesintisi
Kpss Din Hizmetleri Sonuçları Açıklandı
Rus Uçağı Karadeniz'e Düştü!
O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor

iphone 7 plus mı iphone 6s plus mı?

İPHONE 7 PLUS MI İPHONE 6S PLUS MI?

iPhone 7 ve iPhone 7 Plus gün yüzüne çıktı. Kullanıcıların kafası da bir hayli karışık

Tarih : 09 Eylül 2016, 10:48
Puan Ver : İphone 7 Plus Mı İphone 6S Plus Mı?(5/10)3


iPhone 7 ve iPhone 7 Plus gün yüzüne çıktı. Kullanıcıların kafası da bir hayli karışık: iPhone 6S Plus mı alayım yoksa iPhone 7 Plus'ı mı bekleyeyim sorusu şu sıra yoğun olarak tartışılırken, her iki telefonu da özellikleriyle karşılaştırıyoruz. Hangisinin kamerası ne sunuyor? Teknik özellikleri bakımından iPhone 7, iPhone 6S Plus'ın çok üstünde bir telefon mu? iPhone 7 Plus'ın şarj ömrü nasıl? Gerçekten iPhone 7 Plus almaya değer mi? İşte kapsamlı bir iPhone 7 Plus ve iPhone 6S Plus karşılaştırması...



Teknoloji gündemini çok uzun süredir meşgul eden iPhone 7'ler sonunda tanıtıldı. Apple, beklendiği gibi iPhone 7 ve iPhone 7 Plus olarak sahnelediği yeni amiralleriyle, takipçilerinin bir kez daha alkışlarını toplarken, diğer taraftan eskiden olduğunun aksine, teknolojinin belirleyici rolünden uzakta bir imaj çizdi. Peki, Apple, iPhone 7 Plus modeliyle, iPhone 6S Plus'a göre ne gibi yenilikler getiriyor, hangi konularda farklılıklar yaratıyor?



Tasarım olarak iPhone 7 Plus ve iPhone 6S Plus



Apple, iPhone 7 Plus'ın tasarımında ilk bakışta göze büyük ölçüde çarpan farklıklar getirmiyor. iPhone 6S Plus'la aynı boyut ve kasa yapısına sahip olan iPhone 7 Plus, en büyük farklılıklardan birini anten çizgilerini ortadan kaldırmasıyla yaratıyor diyebiliriz. Evet, iPhone 7 Plus'ın arka yüzünde, üst ve alt kenarlarda anten çizgileri yer almıyor.Öte yandan kullanıcıları bir hayli mutlu eden yeni telefon renkleri de iPhone 7 Plus'la birlikte sunuluyor. Black ve Jet Black renkleri, iPhone 7 Plus'la beraber "yeni" olarak geliyor. Özellikle bir hayli parlak yapısından dolayı Jet Black rengi, oldukça göz kamaştırıcı. Elbette iPhone 7 Plus'ın Silver, Gold ve Rose Gold renkli modelleri de var.








Etiketler: İphone  7  Plus    İphone  6S  Plus      haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER