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iphone 7 plus, küçük kardeşini geride bıraktı!

İPHONE 7 PLUS, KÜÇÜK KARDEŞİNİ GERİDE BIRAKTI!

Amerika Birleşik Devletlerinde siparişlerine başlanan iPhone 7 ailesinde ilginç bir sürpriz yaşandı.

Tarih : 20 Eylül 2016, 10:37
Puan Ver : İphone 7 Plus, Küçük Kardeşini Geride Bıraktı!(0/10)


Amerika Birleşik Devletlerinde siparişlerine başlanan iPhone 7 ailesinde ilginç bir sürpriz yaşandı.



Büyük Elma, geçtiğimiz hafta düzenlediği dev etkinlikte iPhone 7 modellerini, kamuoyu ile tanıştırmış ve gerek olumlu, gerekse olumsuz pek çok tepki almıştı. Bu da son derece doğal zira, nedense dünya Apple'ı çok sevenler ve nefret edenler olarak ikiye ayrılıyor. Pek fazla gri bölge yok.



Anayurt Amerika Birleşik Devletlerinde siparişlerine başlanan modellerde, belki de üreticinin kendisinin bile beklemediği bir sürpriz yaşandı. Slice Intelligence isimli analiz şirketinin verilerine göre 5.5 inçlik iPhone 7 Plus'a daha fazla rağbet ver. 7 Plus, 4.7 inçlik küçük kardeşine karşı yüzde 55'lik oranla önde. Standart modele olan talep ise yüzde 45'de kalmış.



Oysaki öncü modellerde tam tersi bir tablo söz konusuydu. iPhone 6S, Apple modelleri arasında yüzde 65'lik paya sahipken, tablet telefonunun pazar payı yüzde 35 derecesindeydi. Gerçi sonlara doğru bu rakamlar biraz daha dengelenip yüzde 59 – yüzde 41 seviyesine ulaşmıştı.



Tabi şu anda ki rakamlar, yakın gelecekte de 7 Plus'un üstün olacağını garantilemiyor. Henüz 4 milyon Amerika Birleşik Devletleri Vatandaşı siparişte bulundu. Avrupa ve Asya pazarında da, talep dengesinin nasıl şekilleneceği belli değil. Yine de, iPhone 7 Plus'ın başarısı, tablet telefonların geleceğine ışık tutuyor.



Bu sırada, stoklardaki siyah ve jet siyahı seçenekleri neredeyse tükenmiş durumda. Müşterilerin yüzde 80'i bu iki renk seçeneğini tercih etti.



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Etiketler: İphone  7  Plus  Küçük  Kardeşini  Geride  Bıraktı    haber

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