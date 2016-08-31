Apple iPhone 7 özellik listesi ile kısa bir süre önce basına sızdı. Telefonla ilgili güncel detaylar sizlerle. İşte özellikleri.



Apple iPhone 7 özellik listesi ile kısa bir süre önce basına sızdı. Telefonla ilgili güncel detaylar sizlerle. İşte özellikleri.



Önümüzdeki hafta içerisinde 7 Eylül tarihinde duyurulacak olan Apple iPhone 7 ve iPhone 7 Plus modelleri bu seferde özellik listesiyle karşınızda. Çinli Weibo isimli sosyal ağda ortaya çıkan bir görsel, yeni modellerin özelliklerinin ne olacağını gösteriyor.



iPhone 7 özellik listesinde neler var?



Apple iPhone 7, gerek tasarımı gerekse özellikleri ise aylardır teknoloji basınının en çok konuştuğu cihazlar biri. Duyurulmasına kısa bir süre kala yeni modelin çok daha fazla detayı karşımıza çıktı. İddialar Çin'den.



Ortaya çıkan bir listeye göre Apple iPhone 7 ve iPhone 7 Plus modellerinin özelliklerini aşağıda bulabilirsiniz. Weibo'da yayınlanan görsel de haberimizin sonudna yer alıyor.



Apple iPhone 7, 4.7 inç ekran boyutu ve 1334 x 750 piksel çözünürlük ile gelecek. 16nm FinFET mimarisindeki Apple A10 yongasına ek olarak 2 GB RAM de dikkat çekiyor. Cihazda 1960 mAh kapasiteli bir batarya yer alacak. 1/2.6 büyüklüğündeki kamera sensörünün yanı sıra f/1.9 diyafram ve 12 MP kamera olacağı da iddia ediliyor.



Asıl önemli detaylar ise iPhone 7 Plus modelinde gözlemleniyor. 5.5 inç büyüklüğündeki Full HD ekran (1080 x 1920 piksel) pek dikkat çekici değil. Ancak 1/3 büyüklükteki kamera sensörü burada fark yaratıyor. f/1.9 diyafram ve 12 MP korunmuş. 3 GB RAM de dikkat çeken bir başka detay. Cihazda 2910 mAh kapsiteli bir batarya olacağı iddia ediliyor.



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