Apple'ı yakından takip eden analistlerin tahminine göre iPhone 7 akıllı telefon pazarında önemli bir etki yaratamayacak. Bunun sonucu olarak iPhone satışlarında ciddi düşüş yaşanacak.



Apple'ı yakından takip eden analistlerin tahminine göre iPhone 7 akıllı telefon pazarında önemli bir etki yaratamayacak. Bunun sonucu olarak iPhone satışlarında ciddi düşüş yaşanacak.



Bildiğiniz gibi Apple'ın yeni amiral gemisi iPhone 7'yi bu yılın Eylül ayında satışa çıkarması bekleniyor. Ancak telefon hakkında daha fazla bilgi ortaya çıktıkça, telefonun pek de heyecan verici bir cihaz olmayacağı anlaşılmaya başlıyor. Şu ana kadar gelen tüm haberler, iPhone 7'de öyle büyük bir değişikliğin olmayacağını ve asıl yeniliklerin 2017 yılında çıkacak iPhone 8'e saklanacağını gösteriyor.



Bu durum analistlerinde gözünden kaçmadı. Apple ile ilgili en güvenilir analistlerden biri olan Ming-Chi Kuo, Apple'ın geleceği ile ilgili yeni raporunu yayınladı. Bu rapora göre Eylül ayında çıkacak olan iPhone 7 akıllı telefon pazarında önemli bir etki yaratmaya başaramayacak. Bunun sonucu olarak ise iPhone satışları ciddi bir düşüş yaşayacak. Öyleki 2016 yılında iPhone satışları sadece geçtiğimiz yıldan değil, 2014'ten bile daha düşük olacak. Söz konusu Apple olduğu için bu tahminlere şüphe ile yaklaşılıyor ama Apple'ın yakın zamanda yenilikçi bir cihaz çıkarmazsa ciddi sorunlarla karşılacağı da artık açıkça görülmeye başlandı.



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