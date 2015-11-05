

Geniş ekranlı iPhone modelleriyle oldukça başarılı bir satış grafiğine ulaşan Apple'ın üzerinde çalıştığı iPhone 7 şimdiden merak konusu oldu. Şirketin yakın takipçisi olan Yasser Farahi'ye yeni iPhone modelinin neye benzeyeceği sorulduğunda, başarılı tasarımcıdan muhtemel bir görünüm geldi.







En büyük özelliklerinden biri wireless şarj aleti olacak gibi duruyor. Dizayn açısından ise Apple'ın en az iki kuşak aynı tasarımı koruma prensibinin yine geçerli olacağı tahmin ediliyor. Yani iPhone 6 kuşağında olduğu gibi ince, hafif ve yuvarlak hatlara sahip bir bizi bekliyor.







Fakat eğer Apple bu prensibi terk edip bir tasarım değişikliğine giderse uzmanların beklentisi biraz daha kalın olacağı yönünde.







Yetkililer böylelikle yeni telefonlarda 2 GB ana bellek, tabletlerde ise 4 GB ana bellek olacağını söyledi. Örneğin ekran boyutu olarakiPhone 6'da 4.7 inç'i standart olarak piyasaya süren Apple'ın, iPhone 6 Plus'ta ekran boyutu ise rakipleriyle benzer büyüklükte yani 5.5 inçti.







iPhone 6s'te ise Apple'ın ekran boyutunun 4.7 inç yapacağı iddia ediliyor. İddialara göre Apple'ın en büyük sürprizlerinden biri ise iPhone 6 serisine yetişmeyen sürpriz bir özellik olacak.







Apple görünüşe göre şimdiki iPhone'larda kullanılan hücre içi (In-Cell) panellerle pek mutlu değil. Şirketin panel kenarlarında dokunmatik hassasiyeti ile mücadele ettiği söyleniyor.







iPhone'un yeni modeli 25 eylülde piyasaya çıkacak ancak model iPhone 6S mi Yoksa iPhone 7 mi henüz belli değil.







Yeni iPhone'da tek tuş yerine parmak sensörü özelliği olması bekleniyor. Yeni iPhone'daki kameranın daha büyük çözünürlükte olması bekleniyor. Başka bir ipucu ise fotoğraflara 3D etkisi verilebileceği yönünde Başka bir ipucu ise fotoğraflara 3D etkisi verilebileceği yönünde Yine yeni modele Force Touch teknolojisi gelebilir. Force Touch teknolojisiyle ekrana ne kadar basarsanız o kadar algılıyor.







İOS'ta yenilikler Force Touch teknolojisi yeni özellikleri de tetikleyebilir. Yeni iPhone'da daha iyi bir işlemci olması bekleniyor. Yeni yazılım iOS 9 ile beraber çıkacak. Tayvanlı yetkililer ise teknoloji sitesi Techno Buffallo'ya yaptığı açıklamada Apple'ın yeni telefonlarında çift RAM kullanacağını ifade etti. Yetkililer böylelikle yeni telefonlarda 2 GB RAM, tabletlerde ise 4 GB RAM olacağını kaydetti.











En büyük özelliklerinden biri wireless şarj aleti olacak gibi duruyor. Dizayn açısından ise Apple'ın en az iki kuşak aynı tasarımı koruma prensibinin yine geçerli olacağı tahmin ediliyor. Yani iPhone 6 kuşağında olduğu gibi ince, hafif ve yuvarlak hatlara sahip bir bizi bekliyor. İşte birçok kişinin merak ettiği İphone 7 özellikleri nasıl olacak konusunda son gelişmeler...







Fakat eğer Apple bu prensibi terk edip bir tasarım değişikliğine giderse uzmanların beklentisi biraz daha kalın olacağı yönünde.







Yetkililer böylelikle yeni telefonlarda 2 GB ana bellek, tabletlerde ise 4 GB ana bellek olacağını söyledi. Örneğin ekran boyutu olarakiPhone 6'da 4.7 inç'i standart olarak piyasaya süren Apple'ın, iPhone 6 Plus'ta ekran boyutu ise rakipleriyle benzer büyüklükte yani 5.5 inçti.







iPhone 6s'te ise Apple'ın ekran boyutunun 4.7 inç yapacağı iddia ediliyor. İddialara göre Apple'ın en büyük sürprizlerinden biri ise iPhone 6 serisine yetişmeyen sürpriz bir özellik olacak.







Apple görünüşe göre şimdiki iPhone'larda kullanılan hücre içi (In-Cell) panellerle pek mutlu değil. Şirketin panel kenarlarında dokunmatik hassasiyeti ile mücadele ettiği söyleniyor.







iPhone'un yeni modeli 25 eylülde piyasaya çıkacak ancak model iPhone 6S mi Yoksa iPhone 7 mi henüz belli değil.







Resmi bir açıklama yapılmasa da yeni iPhone büyük olasılıkla iphone 7 ne zaman çıkacak .







iPhone 6 ve iPhone 6 Plus gibi iki büyüklükte piyasaya çıkacak







Peki Yeni iPhone özellikleri ne olacak? İphone 6'dan farkı ne olacak?







Yeni iPhone'da tek tuş yerine parmak sensörü özelliği olması bekleniyor. Yeni iPhone'daki kameranın daha büyük çözünürlükte olması bekleniyor. Başka bir ipucu ise fotoğraflara 3D etkisi verilebileceği yönünde Başka bir ipucu ise fotoğraflara 3D etkisi verilebileceği yönünde Yine yeni modele Force Touch teknolojisi gelebilir. Force Touch teknolojisiyle ekrana ne kadar basarsanız o kadar algılıyor.







İOS'ta yenilikler Force Touch teknolojisi yeni özellikleri de tetikleyebilir. Yeni iPhone'da daha iyi bir işlemci olması bekleniyor. Yeni yazılım iOS 9 ile beraber çıkacak. Tayvanlı yetkililer ise teknoloji sitesi Techno Buffallo'ya yaptığı açıklamada Apple'ın yeni telefonlarında çift RAM kullanacağını ifade etti. Yetkililer böylelikle yeni telefonlarda 2 GB RAM, tabletlerde ise 4 GB RAM olacağını kaydetti.







iPhone 7 ile ilgili iddialar oldukça fazla







Örneğin ekran boyutu. iPhone 6'da 4.7 inç ekran boyutunu piyasaya süren Apple'ın, iPhone 6 Plus'ta ekran boyutu ise rakipleriyle bener büyüklükte yani 5.5 inçti. iPhone 6S'te ise Apple'ın ekran boyutunu 4.7 inç yapacağı iddia ediliyor.







İddialara göre Apple'ın en büyük sürprizlerinden biri ise iPhone 6 serisine yetişmeyen müthiş bir özellik olacak: Kablosuz şarj özelliği. iPhone 7'de Apple'ın wireless şarj özelliğini piyasaya süreceği düşünülüyor.







Dizayn açısından ise Apple'ın en az iki jenerasyon aynı dizaynı koruma prensibinin yine geçerli olacağı tahmin ediliyor. Yani iPhone 6 jenerasyonunda olduğu gibi inci, hafif ve yuvarlak hatlara sahip bir iPhone 7 bizi bekliyor. Fakat eğer Apple bu prensibi terk edip bir tasarım değişikliğine giderse uzmanların beklentisi iPhone 7'nin biraz daha kalın olacağı yönünde. Merak edilen en önemli konu ise iPhone 7'de farklı bir materyal kullanılıp kullanılmayacağı. Özellikle iPhone'un akıllı saatte kullandığı fakat iPhone 6'larda kullanılmayan safir ekranın iPhone 7'ye adapte edilebileceği konuşuluyor. Bu iddiayı güçlendirebilecek olan gelişme ise Apple'ın Çin'deki üreticisi Foxconn'un safir ekran fabrikası kuracak olması. Bu iş için Foxconn'un yapacağı yatırım tutarı ise 2.6 milyar dolar. İkinci bir olasılık ise iPhone 7'lerde likit metal kullanımı. Economic Daily News'ün iddiasına göre ise iPhone 7'lerdeki büyük sürpriz 3 boyutlu ekran olacak. gazete bu iddiasına dayanak olarak Apple'ın hammadde tedarikçisi TPK'nın çıplak gözle izlenebilen 3 boyutlu ekran üzerinde harıl harıl çalışmasını gösteriyor.