

iPhone 7 nasıl olacak?



iPhone 7'de Apple'ın wireless şarj özelliğini piyasaya süreceği düşünülüyor.



Dizayn açısından ise Apple'ın en az iki kuşak aynı tasarımı koruma prensibinin yine geçerli olacağı tahmin ediliyor. Yani iPhone 6 kuşağında olduğu gibi ince, hafif ve yuvarlak hatlara sahip bir iPhone 7 bizi bekliyor.



Fakat eğer Apple bu prensibi terk edip bir tasarım değişikliğine giderse uzmanların beklentisi iPhone 7'nin biraz daha kalın olacağı yönünde.



Yetkililer böylelikle yeni telefonlarda 2 GB ana bellek, tabletlerde ise 4 GB ana bellek olacağını söyledi. Örneğin ekran boyutu olarak iPhone 6'da 4.7 inç'i standart olarak piyasaya süren Apple'ın, iPhone 6 Plus'ta ekran boyutu ise rakipleriyle benzer büyüklükte yani 5.5 inçti.



iPhone 6s'te ise Apple'ın ekran boyutunun 4.7 inç yapacağı iddia ediliyor. İddialara göre Apple'ın en büyük sürprizlerinden biri ise iPhone 6 serisine yetişmeyen sürpriz bir özellik olacak.



Apple görünüşe göre şimdiki iPhone'larda kullanılan hücre içi (In-Cell) panellerle pek mutlu değil. Şirketin panel kenarlarında dokunmatik hassasiyeti ile mücadele ettiği söyleniyor.