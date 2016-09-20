Ekim ayında ülkemizde satışa sunulması beklenen iPhone 7 ve iPhone 7 Plus'ın, Avustralya'daki fiyatları belli oldu. Söz konusu rakamlar, kabaca bir hesap yapmamıza yardımcı olabilir.



Ekim ayında ülkemizde satışa sunulması beklenen iPhone 7 ve iPhone 7 Plus'ın, Avustralya'daki fiyatları belli oldu. Söz konusu rakamlar, kabaca bir hesap yapmamıza yardımcı olabilir.



Avustralya'nın en büyük servis sağlayıcıları Optus ve Telstra, Okyanusya ülkesinde piyasaya çıkacak Apple'ın yeni modellerinin fiyatlarını açıkladı.



Buna göre 32 GB'lık iPhone 7 1040 Avustralya doları (Avustralya doları 2.2 TL ediyor, yani cihazın fiyatı yaklaşık 2300 TL'yi buluyor), 128 GB'lık model 1,229 Avustralya Doları (2700 TL civarı) ve 256 GB'lık elit akıllı bomba 1379 Avustralya Dolarından (Yaklaşık 3100 TL) satışa sunulacak.



Plus modellerinin fiyatları ise şöyle belirlenmiş: 32 GB'lık 7 Plus 1,269 Avustralya Doları , 128 GB'lık model 1419 Avustralya Doları ve zirvenin sahibi 256 GB'lık model 1569 Avustralya doları ile kendisine müşterine arayacak.



Artık yeni Apple modellerinin ülkemizdeki fiyatlarını kabaca hesaplamamız mümkün. Ancak, ülkemizde söz konusu cihazlar TRT Bandrolü ve ek vergi ile satışa sunulacağından, Avustralya'dan çok daha pahalı olması olası.