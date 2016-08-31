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iphone 7 lansman tarihi açıklandı!

İPHONE 7 LANSMAN TARİHİ AÇIKLANDI!

Apple iPhone 7 için lansman tarihi belli oldu. Firmanın basın mensuplarına yolladığı davetiye ortaya çıktı. İşte detaylar.

Tarih : 31 Ağustos 2016, 09:51
Puan Ver : İphone 7 Lansman Tarihi Açıklandı!(0/10)


Apple iPhone 7 için lansman tarihi belli oldu. Firmanın basın mensuplarına yolladığı davetiye ortaya çıktı. İşte detaylar.



Uzun bir süredir beklenen Apple iPhone 7 için artık son düzlüğe girildi. Dünyanın en ikonik akıllı telefonu olan iPhone, önümüzdeki ay yeni modeli ile karşımıza çıkacak. Peki iPhone 7 lansman tarihi ne zaman? Bu soru artık cevap buldu.



Cupertino merkezli şirket, her yıl olduğu gibi bu yıl yine basın mensuplarına davetiyeleri yollamaya başladı. Davetiyelerde işaret edilen tarih 7 Eylül 2016. Yani Apple iPhone 7 tarihi bu tarihte resmi olarak duyurulacak. Tarih olarak “7” Eylülün seçilmesi dikkat çekici bir detay.



E-Posta üzerinden gönderilen davetiyede “7'sinde görüşürüz.” Şeklinde bir mesaj yer alıyor. California saatiyle sabah saat 10.00'da yapılacak olan etkinlik Türkiye saatiyle akşam 20.00'da başlayacak.



Satışa çıkış tarihinin de yine aynı ay içerisinde olması bekleniyor. Apple'ın davetiye görseli ortaya çıkmadan önce tanıtım tarihin 7 Eylül olabileceği söylenmişti. Yani bu iddia doğru çıktı. Cihazın satışa çıkış tarihi olarak ise 15 Eylül tahminleri oldukça yoğun. Ancak bu konuda konuşmak için henüz erken.



Apple 7 Eylül tarihinde ne duyuracak?



iPhone 7 ve iPhone 7 Plus modelleri beklentiler konusunda başı çekiyor. Ancak üçüncü bir iPhone modelinin varlığından da sıkça söz ediliyor. Apple tarafından yapılmış resmi bir açıklama yok ancak IFA 2016 öncesinde üç yeni iPhone duyurulması son derece dikkat çekici olurdu.



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Etiketler: İphone  7  Lansman  Tarihi  Açıklandı    haber

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