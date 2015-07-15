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iphone 7 ile ilgili son dakika gelişmeleri

İPHONE 7 İLE İLGİLİ SON DAKİKA GELİŞMELERİ

İOS'ta yenilikler Force Touch teknolojisinde yeni özellikleri de tetikleyebilir.

Tarih : 15 Temmuz 2015, 09:25
Puan Ver : İphone 7 İle İlgili Son Dakika Gelişmeleri(7/10)6


İOS'ta yenilikler Force Touch teknolojisinde yeni özellikleri de tetikleyebilir.



Yeni iPhone'da daha iyi bir yonga seti olması bekleniyor. Yeni yazılım iOS 9 ile beraber çıkacak. Tayvanlı yetkililer ise teknoloji sitesi Techno Buffalo'ya yaptığı açıklamada Apple'ın yeni telefonlarında çift RAM; “Ana bellek” kullanacağını ifade etti.



Yetkililer böylelikle yeni telefonlarda 2 GB ana bellek, tabletlerde ise 4 GB ana bellek olacağını söyledi. Örneğin ekran boyutu olarak iPhone 6'da 4.7 inç'i standart olarak piyasaya süren Apple'ın, iPhone 6 Plus'ta ekran boyutu ise rakipleriyle benzer büyüklükte yani 5.5 inçti. iPhone 6s'te ise Apple'ın ekran boyutunun 4.7 inç yapacağı iddia ediliyor.



İddialara göre Apple'ın en büyük sürprizlerinden biri ise iPhone 6 serisine yetişmeyen sürpriz bir özellik olacak: Kablosuz şarj özelliği.



iPhone 7'de Apple'ın wireless şarj özelliğini piyasaya süreceği düşünülüyor. Dizayn açısından ise Apple'ın en az iki kuşak aynı tasarımı koruma prensibinin yine geçerli olacağı tahmin ediliyor.



Yani iPhone 6 kuşağında olduğu gibi ince, hafif ve yuvarlak hatlara sahip bir iPhone 7 bizi bekliyor. Fakat eğer Apple bu prensibi terk edip bir tasarım değişikliğine giderse uzmanların beklentisi iPhone 7'nin biraz daha kalın olacağı yönünde.








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