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iphone 7 ile gelen büyük artış!

İPHONE 7 İLE GELEN BÜYÜK ARTIŞ!

iPhone 7'ler ne kadar satılır bilinmez. Ama görünüşe göre sadece dedikodusu bile, kulaklık satışlarının kaderini değiştirmeye yetti...

Tarih : 11 Eylül 2016, 17:20
Puan Ver : İphone 7 İle Gelen Büyük Artış!(8/10)8


John Lewis'ten gelen açıklamaya göre kablosuz kulaklıkların satışında yüzde 60'lık bir artış söz konusu. Bunun sebebi olarak, Apple'ın yeni telefonu iPhone 7'nin kulaklık girişi olmayacağının aylardır söylenti şeklinde yayılması gösteriliyor. John Lewis İngiltere'nin büyük teknoloji mağazalarından biri ve müşterilerin izlediği trendleri yakından takip ediyor.



iPhone 7 tanıtımının üzerinden sadece bir kaç gün geçmesine rağmen, kulaklık girişinin olmaması uzun süredir tartışılan bir konuydu. Bu her ne kadar tartışılacak bir karar olsa da Apple geri adım atacağa benzemiyor. Görünüşe göre Apple müşterilerinin de bu duruma bir itirazı yok.



John Lewis sorulumlusu Katrina Mills; "iPhone 7'nin açıklanması sonrasında, kablosuz kulaklık satışlarının daha da artacağını bekliyoruz" diyor ve ekliyor: "Tanıtımdan önce bile kablosuz kulaklıkların satışı artmaktaydı; özellikle gürültü önleyici sisteme sahip modeller ve sportif tasarımlar oldukça popüler."








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