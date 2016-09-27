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iphone 7 için şimdi sıra türkiye'de!

İPHONE 7 İÇİN ŞİMDİ SIRA TÜRKİYE'DE!

Apple geçtiğimiz haftalarda duyurduğu iPhone 7 ve iPhone 7 Plus modellerini 30 ülkede daha satışa çıkardı. Sırada Türkiye var. İşte detaylar.

Tarih : 27 Eylül 2016, 16:25
Puan Ver : İphone 7 İçin Şimdi Sıra Türkiye'de!(0/10)


Apple geçtiğimiz haftalarda duyurduğu iPhone 7 ve iPhone 7 Plus modellerini 30 ülkede daha satışa çıkardı. Sırada Türkiye var. İşte detaylar.



7 Eylül tarihinde duyurulan 9. Nesil iPhone'lar iPhone 7 ve iPhone 7 Plus ilk olarak 16 Eylül tarihinde kullanıcılarla buluşmuştu. Türkiye, Apple'ın ilk dalga satışlarında yer almadı. Geçtiğimiz hafta sonunda 30 ülkede daha iPhone 7 satışına başlandı. Artık sırada Türkiye var.



Apple, 7 Eylül tarihinde düzenlediği etkinlik sonrası yeni ürünlerin Ekim ayında Türkiye'de satışa çıkacağını duyurmuştu. Nitekim öylede olacak gibi görünüyor. Beklentilerin aksine Apple, Türkiye'ye üçüncü dalgada uğrayacak.



Geçtiğimiz hafta sonu bazı Avrupa ve Ortadoğu ülkelerinde iPhone 7 ve iPhone 7 Plus satışına başlandı. Bulgaristan, Yunanistan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Macaristan, İzlanda, Kosova, Güney Kıbrıs, Slovakya, Slovenya, Rusya, Suudi Arabistan, Katar ve Kuveyt gibi ülkelerde geçtiğimiz haftas onu iPhone 7 ve iPhone 7 Plus satışına resmi olarak başlandı.



Bu gelişmeyle birlikte Apple Watch Series 2'nin Herkes versiyonu da satışa çıktı. Bunun için Apple yeni bir tanıtım filmini de YouTube hesabı üzerinden paylaştı. İlgili videoyu haberimizin sonunda izleyebilirsiniz.



Apple tarafından Türkiye satış tarihi ile ilgili resmi bir açıklama halen yok. Ancak cihazın Ekim ayı sonuna doğru satışa çıkması bekleniyor. Cihazı dört gözle bekleyen kullanıcıları da hesaba katarsak Apple iPhone 7'nin Kasım ayında satın alınabilir hale geleceğini söylemeyebiliriz. Konu hakkındaki gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.



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