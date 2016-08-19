

Apple'ın yeni amiral gemisi modeli iPhone 7'nin piyasaya sürülmesine yaklaşık üç hafta gibi bir sürenin kaldığı düşünülse de bazı yeni raporlar bu tarih konusunda çelişkili bilgiler içeriyor ve kafa karıştırıyor. 9to5Mac'te yayınlanan ABD'li GSM operatörüne ait AT&T'ye ait resmi belgelere yönelik yapılan sızıntılara göre iPhone 7'nin 23 Eylül'de satışa çıkacağı öne sürülüyor.