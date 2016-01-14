İPHONE 7 İÇİN DAHA İYİ HOPARLÖR SİNYALİ!
iPhone 7'de belki kulaklık girişi olmayacak... Ama onu unutturacak önemli bir yenilik gelebilir!
Apple'ın yeni patentine göre iPhone 7, ses kalitesini bir kademe geliştiren yeni bir hoparlör sistemiyle gelebilir.
Patent, telefonun içerisindeki bileşenlerin ve boşlukların sesi iletmek üzere kullanabileceğini anlatıyor. Bu yöntem sayesinde hoparlör sistemi üzerinden daha çok hava aktarılabiliyor. Sonuç olarak daha yüksek ses ve daha iyi ses kalitesi elde edilebiliyor. Patentin asıl amacı, daha ince iPhone'larda kullanılabilecek modern bir ses sistemi ortaya çıkarmak. Bunun için patent, sesin telefon içerisindeki kanallardan farklı bölgelerdeki ses ızgaralarına nasıl yönlendirileceğini anlatıyor.
İnce iPhone konusu, özellikle kulaklık girişinin kaldırılacağı iddialarının ardından şu an teknolojide tartışılan sıcak konular arasına katılmış durumda. Patentin iPhone 7'yi kapsayıp kapsamayacağı, hatta gerçeğe dönüşüp dönüşmeyeceği belli olmasa da, daha yüksek ses kalitesine sahip bir iPhone 7, kulaklık girişinin yokluğunu unutturabilir.
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