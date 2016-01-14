O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

iphone 7 için daha iyi hoparlör sinyali!

İPHONE 7 İÇİN DAHA İYİ HOPARLÖR SİNYALİ!

iPhone 7'de belki kulaklık girişi olmayacak... Ama onu unutturacak önemli bir yenilik gelebilir!

Tarih : 14 Ocak 2016, 09:19
Puan Ver : İphone 7 İçin Daha İyi Hoparlör Sinyali!(9/10)10


Apple'ın yeni patentine göre iPhone 7, ses kalitesini bir kademe geliştiren yeni bir hoparlör sistemiyle gelebilir.

Patent, telefonun içerisindeki bileşenlerin ve boşlukların sesi iletmek üzere kullanabileceğini anlatıyor. Bu yöntem sayesinde hoparlör sistemi üzerinden daha çok hava aktarılabiliyor. Sonuç olarak daha yüksek ses ve daha iyi ses kalitesi elde edilebiliyor. Patentin asıl amacı, daha ince iPhone'larda kullanılabilecek modern bir ses sistemi ortaya çıkarmak. Bunun için patent, sesin telefon içerisindeki kanallardan farklı bölgelerdeki ses ızgaralarına nasıl yönlendirileceğini anlatıyor.



İnce iPhone konusu, özellikle kulaklık girişinin kaldırılacağı iddialarının ardından şu an teknolojide tartışılan sıcak konular arasına katılmış durumda. Patentin iPhone 7'yi kapsayıp kapsamayacağı, hatta gerçeğe dönüşüp dönüşmeyeceği belli olmasa da, daha yüksek ses kalitesine sahip bir iPhone 7, kulaklık girişinin yokluğunu unutturabilir.








Etiketler: İphone  7  İçin  Daha  İyi  Hoparlör  Sinyali    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER