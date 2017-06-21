ABD'de nisan ayı telefon satış rakamları açıklandı. iPhone 7 ve 7 Plus en büyük rakibi olan Galaxy S8 ve Galaxy S8+'ı açık ara geride bıraktı.



ABD'de nisan ayı telefon satış rakamları açıklandı. iPhone 7 ve 7 Plus en büyük rakibi olan Galaxy S8 ve Galaxy S8+'ı açık ara geride bıraktı.



Hatırlayacağınız gibi birkaç gün önce Consumer Reports akıllı telefonlar ile ilgili son raporunu yayınladı. Bu raporda şu anda piyasada olan en iyi telefon olarak Galaxy S8+ belirlendi. Galaxy S8 ise onun ardından ikinci sırada yer aldı. Apple'ın son amiral gemisi iPhone 7 ise beşinci sırada kaldı. Ancak Consumer Reports'un aksine kullanıcılar iPhone 7'yi Galaxy S8'e tercih ediyor.



Apple'ın yeni telefonu nisan ayında ABD'de Galaxy S8'e fark atarak en çok satan telefon oldu. Samsung'un son amiral gemisi ise ABD satışlarında beklentileri karşılayamadı. Hatta telefonun satışları Galaxy S7'nin aynı dönemdeki satışlarından bile düşük kaldı. Nisan ayında iPhone 7 ve 7 Plus'ın ABD pazarının yüzde 20.1'ini oluştururken, Galaxy S8 ve Galaxy S8+ yüzde 8.1'de kaldı. Galaxy S8 ve S8+ satışları genel olarak gayet iyi olsa da ABD'de Apple Samsung'un bir hayli önünde kalmaya devam ediyor.



ZTE Blade A6 su yüzüne çıktı!