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iphone 7 fotoğrafı sızmış olabilir!

İPHONE 7 FOTOĞRAFI SIZMIŞ OLABİLİR!

Apple iPhone 7 şimdiden merakla bekleniyor. Cihazla ilgili çok sayıda teknik özellik basına yansıdı. Şimdi ise iPhone 7 fotoğrafı karşımızda olabilir.

Tarih : 18 Mayıs 2016, 10:12
Puan Ver : İphone 7 Fotoğrafı Sızmış Olabilir!(8/10)10


Apple iPhone 7 şimdiden merakla bekleniyor. Cihazla ilgili çok sayıda teknik özellik basına yansıdı. Şimdi ise iPhone 7 fotoğrafı karşımızda olabilir.



Akıllı telefon dünyasının en önemli isimlerinden olan iPhone ailesi, önümüzdeki aylarda yeni bir modele kavuşacak. iPhone 7 olarak beklenen cihaz hakkında çok sayıda söylenti var. Ancak henüz hiçbiri resmi değil.



İşte iPhone 7 fotoğrafı!



Aşağıdaki fotoğraf Apple iPhone 7 modeline ait olabilir. Weibo'da görüntülenen bu görsel, kısa süre içerisinde silindi. Kaynağı bilinmiyor. Cihazın altın sarısı (gold) versiyon olduğu anlaşılabiliyor.



Fotoğrafı ilginç kılan detay ise daha önce iPhone 7 şeklinde basına yansıyan fotoğraflar ile aynı doğrultuda olması. Eski fotoğraflarla aynı tasarım hatlarına sahip olması, fotoğrafın gerçek olma ihtimalini biraz daha artırıyor.



iPhone 6 ve iPhone 6s modeline göre cihazın arka yüzeyindeki en önemli fark anten çizgileri gibi duruyor. Daha önce anten çizgileri gövdenin üzerinden geçerken şimdi telefonun alt ve üst köşelerin gizlenmiş durumda. Bu plastik çizgiler, GSM sinyallerinin rahat bir şekilde ulaşmasını sağlıyor. Aksi taktirde alüminyum gövde sinyal kaybına sebep oluyor.



İddialar doğruysa iPhone 7 modeli de tıpkı iPhone 6 ve 6s gibi 4.7 inç ekranla gelecek. Cihazda 3.5 mm ses yuvasının olması beklenmiyor. Hızlı şarj teknolojisi ve kablosuz şarj ise beklenen diğer detaylar arasında.



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