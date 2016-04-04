Apple iPhone 7 ile ilgili yeni bir fotoğraf ortaya çıktı. Çin'den gelen fotoğrafın iPhone 7 olduğu iddia ediliyor.



Apple iPhone 7 ile ilgili yeni bir fotoğraf ortaya çıktı. Çin'den gelen fotoğrafın iPhone 7 olduğu iddia ediliyor.



Akıllı telefon sektöründe en çok merak edilen cihazların çoğu yakında zamanda karşımıza çıktı. Özellikle Android camiasında beklenen çoğu model duyuruldu. HTC 10 ve Huawei P9 modellerinden sonra artık gözler tamamen Apple'a çevrilecek. Çünkü sıradaki iPhone modeline her geçen gün daha fazla yaklaşılıyor.



iPhone 7 nasıl görünecek?



Çin'in en büyük sosyal ağı Weibo'da yeni bir paylaşım dikkat çekti. Sahte olup olmadığı henüz belli olmayan bir görselin Apple iPhone 7'ye ait olduğu öne sürülüyor. iPhone 7 ile ilgili çok sayıda iddia var ancak az sayıda görsel var. Dolayısıyla hemen her paylaşım dikkat çekiyor.



Apple'a en yakın haber kaynaklarından biri olan 9to5Mac isimli sitede paylaşılan fotoğrafın sahte olduğuna dair bazı bulgular var. Ancak fotoğraf düşük çözünürlüklü olduğu için henüz tam anlamıyla emin olunamıyor.



Aşağıdaki fotoğrafın iPhone 7'ye ait olabileceği iddia ediliyor. Fakat bu iddia Apple tarafından doğrulanmış değil. Yani sahte olması mümkün. Cihazla ilgili en belirgin detay ekran çerçevelerinin neredeyse sıfıra indirilmiş olması. Cihaz soldan sağa tam bir ekrana sahip gibi duruyor. Ekran çerçevesi konusunda sıkça eleştirilen Apple için bu önemli bir adım olurdu.



Quantum Break Satışları Eleştirmenleri Yanıltabilir