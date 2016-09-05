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iphone 7 fiyatları basına sızdı!

İPHONE 7 FİYATLARI BASINA SIZDI!

iPhone 7 fiyatlarına ilişkin ilk bilgi basına sızdı. iPhone 7 kaç para olacak sorusunun cevabı haberimizde. İşte detaylar.

Tarih : 05 Eylül 2016, 09:45
Puan Ver : İphone 7 Fiyatları Basına Sızdı!(9/10)11


iPhone 7 fiyatlarına ilişkin ilk bilgi basına sızdı. iPhone 7 kaç para olacak sorusunun cevabı haberimizde. İşte detaylar.



 



Her geçen gün iPhone 7 hakkında yeni bir detay daha gündeme geliyor. Renk seçenekleri, kılıf görselleri, teknik özellikleri ve çıkış tarihi derken şimdi ise cihazın fiyatına ilişkin ilk bilgiler karşınızda.



iPhone 7 kaç para olacak?



Öncelikle basına sızan iPhone 7 fiyatlarının Çin'den geldiğini belirtelim. Yani fiyatlar cihazın Çin'de satışa çıkacağı rakamlar olabileceği için ABD ve Türkiye ile farklılık gösterecektir. Ancak depolama alanının fiyata etkisi noktasında ışık tutacağı kesin.





  • iPhone 7 32 GB : 790 Dolar





  • iPhone 7 128 GB : 910 Dolar





  • iPhone 7 256 GB : 1060 Dolar





  • iPhone 7 Plus 32 GB : 910 Dolar





  • iPhone 7 Plus 128 GB : 1030 Dolar





  • iPhone 7 Plus 256 GB : 1180 Dolar





Bu fiyatların bir anlam ifade etmesi için, iPhone 6s 16 GB'ın Çin'de 790 dolara satıldığını belirtelim. Yani iPhone 7 fiyat olarak direkt şekilde iPhone 6s'in yerini alacak. Böyle bir durumda iPhone 6s, iPhone 7 çıktıktan sonra ucuzlayacak.



Depolama alanı noktasında Apple'ın artık 16 GB'ı bıraktığını görüyoruz. Maksimum depolama alanı olarak ise 256 GB'a geçiş yapıldığını görmek, bu alana ihtiyaç duyacak kullanıcılar için güzel bir haber.



Bu rakamlarla iPhone 7 modellerinin Türkiye fiyatı hakkında tahmin yapmak oldukça güç ancak depolama alanları arasındaki fiyat farkının kestirmek daha kolay görünüyor. Apple, iPhone 7 modellerini 7 Eylül tarihinde resmi olarak duyuracak.



HTC üretimi yeni Nexus fiyatları ne kadar olacak?








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