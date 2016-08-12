

Apple iPhone 7 ekran panelleri an itibariyle basına sızmış durumda. iPhone 7 ve iPhone 7 Plus modellerinin ekran özellikleri haberimizde.







Önümüzdeki Eylül ayında duyurulması beklenen Apple iPhone 7 ve iPhone 7 Plus modelleri hakkında bir detay daha karşımızda. Bu sefer basına sızan bilgi ekran panelleri hakkında.



iPhone 7 ekran panelleri!



Geçtiğimiz yıl iPhone 6s için de benzer bir fotoğraf basına sızmış ve söylentiler doğru çıkmıştı. İlk defa 3D Touch teknolojisi benzer bir fotoğraflar öğrenilmişti. Şimdi ise çözünürlük tarafında bir fark olduğu iddia ediliyor.



Aşağıdaki fotoğrafta yer alan kırmızı parçalar, iPhone 7 ve iPhone 7 Plus modellerinin ekran panelleri şeklinde basında yer alıyor. Sol taraftaki ekran panelinin 4.7 inç, sağ taraftaki ekran panelinin ise 5.5 inç büyüklükte olduğu söyleniyor. Buraya kadar beklenmedik bir durum yok. Yani ekran boyutları iPhone 6/6s ve iPhone 6/6s Plus ile aynı olacak.



Merak uyandıran fark çözünürlük tarafında. Apple şimdiye kadar sadece Full HD (1080p) çözünürlükle karşımıza çıkmıştı. Ancak bu sefer bir adım daha ötesine gidileceği söyleniyor.



İddiaya göre bu yıl duyurulacak olan iPhone 7 modelinde 1080p (1920 x 1080 piksel) çözünürlük, iPhone 7 Plus modelinde ise 2K (1440 x 2560 piksel) çözünürlük olacak. iPhone kullanıcıları için bu son derece önemli bir gelişme olarak nitelendirilebilir. Panellerin JDI üretimi olduğu da bilgiler arasında. Detaylar şimdilik bu kadar.



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