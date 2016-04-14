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iphone 7 çok daha ince olacak

İPHONE 7 ÇOK DAHA İNCE OLACAK

Bu yıl çıkması beklenen iPhone 7 hakkında gelen yeni haberler, telefonun bugüne kadar çıkan iPhone'lardan çok daha ince olabileceğini gösteriyor.

Tarih : 14 Nisan 2016, 10:18
Puan Ver : İphone 7 Çok Daha İnce Olacak(8/10)9


Bu yıl çıkması beklenen iPhone 7 hakkında gelen yeni haberler, telefonun bugüne kadar çıkan iPhone'lardan çok daha ince olabileceğini gösteriyor.



Apple'ın merakla beklenen yeni amiral gemisi iPhone 7'yi Eylül ayında resmi olarak tanıtması bekleniyor. Ancak telefon hakkında ilk bilgiler şimdiden ortaya çıkmış durumda. iPhone 7 hakkında bugüne kadar ortaya çıkan söylentiler, Apple'ın yeni amiral gemisinde tasarım olarak pek bir değişiklik yapmayacağını gösteriyor. Bu da yeni iPhone'un tasarım olarak iPhone 6S ile oldukça benzer olacağını gösteriyor. Ancak Apple'ın yeni iPhone ile birlikte tasarımda yapmak istediği bir önemlik değişiklik varki, o da telefonun inceliği.



İnternete sızdırılan yeni bilgilere göre iPhone 7 kendinden önce gelen iPhone modellerine göre çok daha ince bir tasarıma sahip olacak. Apple'ın son amiral gemisi olan iPhone 6S'in kalınlığı 7.1mm'ydi. Yeni nesil iPhone'un kalınlığının ise 6 ile 6.5 mm arasında bir şey olacağı söyleniyor. Bu değişiklik şüphesiz iPhone'u daha şık gösterecek olsa da, bazı sorunları da beraberinde getirebilir. Telefonun daha ince olması için bazı parçaların küçültülmesi veya komple çıkarılması gerekiyor. Bu noktada en büyük endişe Apple'ın daha ince bir telefon yapabilmek için batarya kapasitesinden taviz vermesi. Bu durum zaten sıkıntılı bir konu olan batarya ömrünün daha da ciddi bir sorun haline gelmesine neden olabilir.



HTC 10'un Tanıtım Videosu Sızdırıldı








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