

Piyasaya sürülmesine kısa bir süre kala iPhone 7 cephesinden yeni haberler gelmeye devam ediyor. Çin'in mikro-blog sitesi Weibo'dan alınan bilgilere göre Mobi Picker sitenin derleyip özel olarak geçtiği haberde iPhone 7 ailesinin bellek birimine ilişkin önemli bilgiler yer alıyor. Gelen haberlere göre iPhone 7 modeli plus ve pro olmak üzere üç kategoriye ayrılıyor. Çıkan dedikoduların aksine iPhone 7 modeli 32 GB bellek başlangıcı ile değil Plus ve Pro modelleri 32GB bellek ile geleceği bildiriliyor.



iPhone 7 selefi iPhone 6s gibi 16GB/64GB/128GB modeller şeklinde satışa sunulacak. Büyük ekranlı modeller içinse 64GB'lık model rafa kalkıyor.iPhone 7 Plus ve Pro modelleri 32/128 / 256GB şeklinde tüketicilerin karşısına çıkacak. RAM tarafında ise iPhone 7'nin iPhone 6s/6s Plus gibi 2GB RAM'le geleceği; büyük ekranlı iPhone'ların da 3GB RAM'e sahip olacağı şeklinde yorumlar gelmeye devam ediliyor.



Apple'ın Plus serisi iPhone'ları bundan sonraki süreçte standart modele göre daha güçlü bir donanım eşliğinde sunacağı uzun bir süredir dillendiriliyor. Görünüşe bakılırsa iPhone 7 Plus modeli bu süreç için önemli bir adım olacak.



Gelen haberlerin yanında en dikkat çekeni ise kamera tarafında. iPhone 7'nin kamerası bir kez daha 12 megapiksel çözünürlüklü bir kamera ile karşımıza çıkacak; ancak söz konusu kamera için yeni nesil bir sensör, daha büyük bir lens ve daha gelişmiş bir yazılımın kullanılması muhtemel görünüyor. Ek olarak OIS (Optik Görüntü Sabitleme)özelliğinin bu defa standart iPhone modelinde de yer alacağı bildiriliyor. Siftdelete.net'in haberine göre



ön kamerada ise çözünürlük artışı yaşanacak. iPhone 6s serisi modellerde5 megapiksel ön kameraya geçiş yapan Apple, iPhone 7 ailesinde 8 megapiksel ön kameraya yer verecek.



Son olarak iPhone 7'de, hızlı şarj desteği sunmak adına USB Type-Cgirişinin kullanılacağı bildiriliyor. Açıkçası kulaklık girişinin olmayacağı bir iPhone'da Apple'ın Lightning portu yerine USB Type-C girişini kullanması pek ihtimal dahilinde görünmüyor. Zira son gelen bilgiler ses akışının Lightning portu aracılığıyla gerçekleşeceğini gösteriyor.