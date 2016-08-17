

Bir süredir Apple'ın yeni amiral gemileri olacak olan iPhone 7 ve iPhone 7 Pro hakkında birçok farklı söylentiyle karşılaşmıştık. Cihazların tasarımları ve teknik özellikleri ile ilgili bilgiler sızmış olsa da iPhone 7 çıkış tarihi hakkında herhangi bir bilgi paylaşılmamıştı.







Geçtiğimiz senelerde Apple yeni iPhone nesillerini genel olarak Eylül aylarında tanıtmıştı. Eylül ayının ilk haftalarında tanıtılan yeni iPhone modelleri birkaç gün sonra ön siparişe açılıyor, ay sonuna doğru da satışa çıkıyordu. Bu sene de Apple'ın bu geleneği izlemesi bekleniyor.







Ortaya çıkan yeni bir söylenti ise bize iPhone 7 çıkış tarihi hakkında fikir veriyor.