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iphone 7 can sıkıcı bir telefon mu olacak?

İPHONE 7 CAN SIKICI BİR TELEFON MU OLACAK?

iPhone 7'nin heyecan verici yeniliklerle gelmeyeceğine dair bir rapor daha ortada dolaşmaya başladı!

Tarih : 22 Haziran 2016, 14:27
Puan Ver : İphone 7 Can Sıkıcı Bir Telefon Mu Olacak?(5/10)2


iPhone 6S ile neredeyse aynı olan bir iPhone 7'ye hazır mısınız? En azından yeni bir raporun bize söyledikleri, bu yönde.



Wall Street Journal'ın iddiasına göre iPhone 7, 4,7 inç'lik ekran boyutunu korurken iPhone 7 Plus, 5,5 inç'lik ekran boyutunu devam ettirecek. Peki değişen ne olacak? Rapora göre kulaklık girişi kaldırılacak ve yerine Lightning portu veya Bluetooth üzerinden kablosuz bağlantı kullanılacak. Defalarca duyduğunuzu biliyoruz; ancak kulaklık girişinin kaldırılmasıyla birlikte iPhone 7 daha ince olabilecek.



Gerçek şu ki kulaklık girişinin kaldırılması, iki senelik tasarım için büyük bir yenilik anlamına gelmiyor. Üstelik son söylentiler, kulaklık girişiyle ilgili çelişkili şeyler söylüyor. 3,5mm'lik kulaklık girişinin günleri sayılı olsa da, dedikodular girişin iPhone 7'de kaldırılıp kaldırılmayacağı konusunda anlaşmış değil.



Son günlerdeki raporlar, Apple'ın büyük kamera güncellemesinin de iptal edildiğini söylüyordu. Apple'ın iPhone 7'de sadece küçük güncellemeler yapacak olması kulağa pek inandırıcı gelmese de firma, asıl yenilikleri 2017'ye saklıyor olabilir.








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