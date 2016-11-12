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iphone 7 bim'de satışa çıkıyor!

İPHONE 7 BİM'DE SATIŞA ÇIKIYOR!

Apple tarafından piyasaya yeni sunulan iPhone 7 modelinin BİM mağazalarında satılacağı belirtildi. İşte konuyla ilgili detaylar.

Tarih : 12 Kasım 2016, 11:46
Puan Ver : İphone 7 Bim'de Satışa Çıkıyor!(10/10)12


Son dönemlerde hazırladığı farklı kampanyalar ile oldukça sürprizler yapan BİM önemli bir kampanya daha başlatıyor. Hazırlanan broşürlerde yeni satış dönemi ile birlikte iPhone 7'nin BİM satış mağazalarında satışa çıkarılacağı belirtilirken Türkiye'nin sadece sayılı satış yerlerinde sunulan iPhone 7'nin BİM tarafından satılacak olması oldukça ilgi çekti.



Sosyal Medyada Gündem Oldu



Özellikle broşürün paylaşılmasının ardından sosyal medyada bu durum oldukça ilgi çekerken en çok konuşulan konular arasında oldu. BİM tarafından yapılan açıklamalarda cihazın 18 Kasım Cuma günü itibariyle satışa çıkacağı belirtilirken satılacak olan model 32 GB'lık iPhone 7 olacak. Cihaz için belirlenen etiket fiyatı 2999 TL olurken Apple'ın Türkiye'deki önerdiği fiyat 3249 TL. Bu  bakımdan BİM'de satılacak olan cihazlar 250 TL gibi daha uygun bir fiyat üzerinden satışa çıkacak.



Stoklarla sınırlı olacak bu kampanyada cihazlar için 1 yıl Apple garantisi ve 1 yıl da satıcı firma garantisi bulunuyor. Böylece kullanıcılar 2 yıllık bir garanti elde edebilecek. İşte hazırlanan afiş;










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