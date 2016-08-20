Akıllı telefonların ortak sorunlarından biri olan depolama alanına Apple sonunda bir çözüm getirecek olabilir. iPhone 7 256 GB depolama alanıyla anılıyor.



Akıllı telefonların ortak sorunlarından biri olan depolama alanına Apple sonunda bir çözüm getirecek olabilir. iPhone 7 256 GB depolama alanıyla anılıyor.







Android tarafında çok önemli bir sorun olmasa da Apple tarafındaki depolama alanı krizi gün geçtikçe büyüyor. Uygulama boyutlarının artması, 4K video çekimi gibi kriterler göz önüne alındığında 16 GB depolama alanlı iPhone neredeyse hiçbir işe yaramıyor. Ancak Apple bu konuda radikal bir karar alabilir.



iPhone 7 256 GB depolama ile gelebilir!



Halihazırda 16, 64 ve 128 GB depolama alanı sunan Apple, önümüzdeki ay duyuracağı iPhone modelinde 256 GB depolama alanını sunabilir. Geçtiğimiz dönemlerde iPad için 256 GB depolama alanı opsiyonu sunan Apple için bu önemli bir gelişme. Bununla birlikte baz modellerin 16 GB depolama alanında da artış bekleniyor. Baz modellerin artık 32 veya 64 GB olması bekleniyor.



Android tarafında üreticilerin bir kısmı amiral gemisi segmentinde 16 GB yerine 32 GB'ı baz model olarak sunmaya uzun bir süre önce başlamıştı. Hatta yakın zamanda duyurulan Note 7 modelinin baz modeli 64 GB olarak tüketicilerle buluşacak.



Bu iddianın kaynağı ise Samsung ve SK Hynix isimli NAND Flash depolama yongası üreticileri. Apple'ın da tercih ettiği bu üreticiler, yüksek kapasiteli yonga taleplerinin arttığını dile getiriyor. Bu açıklama akıllara Apple'ı getiriyor. Çünkü yakın zamanda lansman yapacak önemli markalardan biriside Apple.



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