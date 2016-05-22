Apple'ın sıradaki akıllı telefonu olarak beklenen iPhone 7 hakkında yeni bir iddia var.



Apple'ın sıradaki akıllı telefonu olarak beklenen iPhone 7 hakkında yeni bir iddia var. Daha önce sadece bir söylenti şeklinde gündeme gelen bu bilgi, şimdi bazı görseller ile destekleniyor. Anlaşılan çift kamera tek yenilik olmayacak. Weibo'da ortaya çıkan fotoğraflar sizlerle.



iPhone 7 256 GB depolama alanı sunabilir!



Mobil teknoloji hakkındaki sızıntılarla sık sık gündeme gelen Twitter hesabı “@OnLeaks” bazı yeni fotoğraflar yayınladı. Bu fotoğrafları haberimizin içerisinde görebilirsiniz. Fotoğraflarda çift kamera parçası ve NAND flash depolama yongaları görülüyor. Ancak bir fark var. Depolama alanı 128 GB üstü olabilir.



SanDisk markasını taşıyan depolama yongalarından bir tanesinin 256 GB depolama alanına sahip olduğu iddia ediliyor. Yani iddialar doğruysa iPhone 7 modeli, 16, 64 ve 128 GB haricinde 256 GB depolama alanı da sunacak.



Çift kamera sayesinde fotoğraf ve videoların kalitesi elbette artacak ancak bu artış 256 GB depolama alanına ihtiyaç doğurur mu orası kullanıcıya göre değişkenlik gösterecektir.



Diğer yandan bu depolama alanının sadece iPhone 7 Plus modelinde kullanılması söz konusu. Çünkü çift kameranın sadece iPhone 7 Plus'ta olacağı daha önce gündeme gelmişti. Yani iPhone 7 tek kameralı, iPhone 7 Plus çift kameralı olacak. Bakalım bu radikal adım Apple tarafından atılacak mı? 256 GB depolama alanı gerçekten bir ihtiyaç olabilir mi? Yorumlarınızı bekliyoruz.