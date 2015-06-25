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iphone 6s'te radikal değişiklik!

İPHONE 6S'TE RADİKAL DEĞİŞİKLİK!

Teknoloji devi Apple'ın üzerinde çalışmalarını sürdürdüğü iPhone 6S modeli için radikal değişiklik yolda.

Tarih : 25 Haziran 2015, 09:23
Puan Ver : İphone 6S'te Radikal Değişiklik!(10/10)8


Teknoloji devi Apple'ın üzerinde çalışmalarını sürdürdüğü iPhone 6S modeli için radikal değişiklik yolda.



Eylül ayında tanıtılması beklenen iPhone 6S için devrim niteliği taşıyan bir karar alındı.



Teknoloji devi Apple'ın üzerinde çalışmaya devam ettiği 6S modeli için herkesi şaşırtacak bir iddia ortaya atıldı. Yeni telefonda ‘Home' tuşunun olmayacağı, paneli kaplayacak olan ekranda sanal bir ‘Home' tuşu yer alacağı belirtiliyor.



Eylül ayında tanıtılması beklenen iPhone 6S için devrim niteliği taşıyan bir yenilik sinyali geldi. Ortaya atılan iddialara göre Apple, yeni nesil iPhone 6S modelinde fiziksel olan Home tuşundan vazgeçerek ekranı büyütecek ve ekranın alt kısmında bu tuşa sanal olarak yer verecek.



DigiTimes'ın kaynaklarına göre TDDI adı verilen sanal ana ekran tuşu, entegre parmak izi sensörlerini de barındırarak görülmemiş bir teknolojiye sahip olacak. Bakalım bu söylentilere karşı şirketten yanıt gelecek mi?



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Etiketler: İphone  6S  Te  Radikal  Değişiklik    haber

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