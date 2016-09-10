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iphone 6s'te indirim yapıldı, işte yeni fiyatlar!

İPHONE 6S'TE İNDİRİM YAPILDI, İŞTE YENİ FİYATLAR!

Apple iPhone 7 modellerinin duyurulmasıyla birlikte iPhone 6s ve iPhone 6s Plus modellerinde dikkat çeken bir indirim karşımıza çıktı. İşte detaylar.

Tarih : 10 Eylül 2016, 09:55
Puan Ver : İphone 6S'te İndirim Yapıldı, İşte Yeni Fiyatlar!(10/10)12


Apple iPhone 7 modellerinin duyurulmasıyla birlikte iPhone 6s ve iPhone 6s Plus modellerinde dikkat çeken bir indirim karşımıza çıktı. İşte detaylar.



 



Apple iPhone 7 önümüzdeki hafta satışa çıkacak. Yeni cihazlara yer açmak için Apple'ın indirim yaptığını görüyoruz. Aslında bu alışık olunmadık bir süreç değil ancak Türkiye'de fiyatların bu kadar hızlı bir şekilde düşmesi şaşırtıcı oldu.



Cihazların başlangıç fiyatında pek bir değişiklik olmasa da, yüksek depolama alanı sunan versiyonlarında ciddi bir indirim söz konusu. İndirim şimdilik sadece iPhone 6s ve iPhone 6s Plus modellerini ilgilendiriyor. Apple'ın resmi internet sitesindeki fiyatları aşağıda bulabilirsiniz.



Apple yeni modellere yer açıyor!



Yeni iPhone modellerinin Türkiye fiyatı ve çıkış tarihi henüz belli değil. Ancak buna rağmen Apple indirim yapmakta gecikmemiş. Öncelikle şunu söyleyelim, iPhone 6s ve iPhone 6s Plus modellerinde artık 16 GB ve 64 GB depolama alanı seçeneği sunulmuyor. Artık her iki telefonda da sadece 32 GB ve 128 GB seçenekleri bulunuyor.





  • iPhone 6s 32 GB: 2749 TL





  • iPhone 6s 128 GB: 3149 TL





  • iPhone 6s Plus 32 GB: 3149 TL





  • iPhone 6s Plus 128 GB: 3549 TL





Rakamları gördünüz. iPhone 7 tanıtılmadan hemen önce bu fiyatlar yaklaşık olarak 500 TL daha yüksek seviyedeydi. Özellikle iPhone 6s Plus 128 GB modelinde yapılan indirim neredeyse 1000 TL'ye ulaşacak kadar yüksek. Eğer iPhone 7 ilginizi çekmiyorsa, bu indirimler ile iPhone 6s dikkatinizi çekebilir.



Galaxy Note 7 yeni renk seçenekleriyle dönecek








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