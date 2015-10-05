İPHONE 6S'LERDE KAPANMA PROBLEMİ
Apple'en yeni telefonları iPhone 6S ve iPhone 6S Plus'larda yeni bir sorun ortaya çıktı. Cihaz, işlem yapılmaksızın durduk yere kendini kapatıp açıyor.
iPhone 6S'te ortaya çıkan bir sorunun telefonun kendiliğinden kapanmasına yol açtığı söyleniyor. İnternette paylaşılan şikayetlere göre sorunun tetiklenmesi rastgele, herhangi bir eyleme bağlı olmaksızın gerçekleşiyor.
Kapanma sorunu, şimdiye kadar Reddit iPhone forumu, MacRumors forumları ve Apple destek forumu gibi yerlerde dile getirilmiş bulunuyor. Sorunu yaşayan kullanıcılar, telefonlarının şarjlıyken ve kullanılmadığı sırada bile kapanabildiğini söylüyorlar. Kullanıcıların çoğu iPhone 6S veya iPhone 6S Plus kullanıyor ancak bir kullanıcı aynı sorunu iPhone 5S'te yaşadığını söylüyor. Bazısı ise iOS 9.0.2'ye güncellediğini ve sorunu test etme aşamasında olduğunu belirtiyor.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar