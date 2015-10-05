

iPhone 6S'te ortaya çıkan bir sorunun telefonun kendiliğinden kapanmasına yol açtığı söyleniyor. İnternette paylaşılan şikayetlere göre sorunun tetiklenmesi rastgele, herhangi bir eyleme bağlı olmaksızın gerçekleşiyor.







Kapanma sorunu, şimdiye kadar Reddit iPhone forumu, MacRumors forumları ve Apple destek forumu gibi yerlerde dile getirilmiş bulunuyor. Sorunu yaşayan kullanıcılar, telefonlarının şarjlıyken ve kullanılmadığı sırada bile kapanabildiğini söylüyorlar. Kullanıcıların çoğu iPhone 6S veya iPhone 6S Plus kullanıyor ancak bir kullanıcı aynı sorunu iPhone 5S'te yaşadığını söylüyor. Bazısı ise iOS 9.0.2'ye güncellediğini ve sorunu test etme aşamasında olduğunu belirtiyor.