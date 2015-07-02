Önümüzdeki Eylül ayında resmi olarak lanse edilmesi beklenen Apple iPhone 6s ve iPhone 6s Plus modellerine ait ilk görüntü ortaya çıktı. Sadece dış metal kasanın yer aldığı fotoğraflar internete sızdı. Apple iPhone 6s'in ilk fotoğraflarını haberimizde bulabilirsiniz.



Önümüzdeki Eylül ayında resmi olarak lanse edilmesi beklenen Apple iPhone 6s ve iPhone 6s Plus modellerine ait ilk görüntü ortaya çıktı. Sadece dış metal kasanın yer aldığı fotoğraflar internete sızdı. Apple iPhone 6s'in ilk fotoğraflarını haberimizde bulabilirsiniz.



Apple'ın önümüzdeki sonbahar aylarında duyurup satışa çıkarması beklenen yeni akıllı telefonu iPhone 6s ilk kez ortaya çıktı. Daha önceki iPhone modellerinde olduğu gibi Apple aynı tasarımı iki yıl kullanacak ve “S” takısına sahip bir modelle karşımıza çıkacak. Apple iPhone 6s, iPhone 6'nın daha iyileştirilmiş hali olarak satışa çıkacak. Dış kasa görüntüsünde eskiye oranla herhangi bir fark göze çarpmıyor ancak asıl yenilik içerde.



Apple iPhone 6s ve iPhone 6s Plus modellerinin iç kasa yapısında anakartı bağlamak için farklı yuvalar tercih edilmiş. Anten bağlantıları ise aynı yerini koruyor. Mühendislik ve üretim teknolojilerini ilgilendiren bazı bağlantı değişiklikleri var .Tabii bu bağlantı değişiklikleri telefonun kasasını sağlamlaştırdı yönde yapılmıştır diye düşünüyoruz. Çünkü hatırlarsanız iPhone 6 ve iPhone 6 Plus ilk çıktığında bükülme iddiaları internette çok fazla dolaşmıştı.



iPhone 6s ve iPhone 6s Plus modellerinin en önemli yeniliği Force Touch özelliği olacak. Apple Watch'da gördüğümüz Force Touch özelliği, basınca duyarlı dokunmatik algılayıcı demek. Yani farklı basış kuvvetlerinde telefonunuzdan farklı tepkiler alabileceksiniz.



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