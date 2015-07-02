O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

iphone 6s'in kasası ilk kez ortaya çıktı

İPHONE 6S'İN KASASI İLK KEZ ORTAYA ÇIKTI

Önümüzdeki Eylül ayında resmi olarak lanse edilmesi beklenen Apple iPhone 6s ve iPhone 6s Plus modellerine ait ilk görüntü ortaya çıktı. Sadece dış metal kasanın yer aldığı fotoğraflar internete sızdı. Apple iPhone 6s'in ilk fotoğraflarını haberimizde bulabilirsiniz.

Tarih : 02 Temmuz 2015, 09:20
Puan Ver : İphone 6S'in Kasası İlk Kez Ortaya Çıktı(6/10)4


Önümüzdeki Eylül ayında resmi olarak lanse edilmesi beklenen Apple iPhone 6s ve iPhone 6s Plus modellerine ait ilk görüntü ortaya çıktı. Sadece dış metal kasanın yer aldığı fotoğraflar internete sızdı. Apple iPhone 6s'in ilk fotoğraflarını haberimizde bulabilirsiniz.



Apple'ın önümüzdeki sonbahar aylarında duyurup satışa çıkarması beklenen yeni akıllı telefonu iPhone 6s ilk kez ortaya çıktı. Daha önceki iPhone modellerinde olduğu gibi Apple aynı tasarımı iki yıl kullanacak ve “S” takısına sahip bir modelle karşımıza çıkacak. Apple iPhone 6s, iPhone 6'nın daha iyileştirilmiş hali olarak satışa çıkacak. Dış kasa görüntüsünde eskiye oranla herhangi bir fark göze çarpmıyor ancak asıl yenilik içerde.



Apple iPhone 6s ve iPhone 6s Plus modellerinin iç kasa yapısında anakartı bağlamak için farklı yuvalar tercih edilmiş. Anten bağlantıları ise aynı yerini koruyor. Mühendislik ve üretim teknolojilerini ilgilendiren bazı bağlantı değişiklikleri var .Tabii bu bağlantı değişiklikleri telefonun kasasını sağlamlaştırdı yönde yapılmıştır diye düşünüyoruz. Çünkü hatırlarsanız iPhone 6 ve iPhone 6 Plus ilk çıktığında bükülme iddiaları internette çok fazla dolaşmıştı.



iPhone 6s ve iPhone 6s Plus modellerinin en önemli yeniliği Force Touch özelliği olacak. Apple Watch'da gördüğümüz Force Touch özelliği, basınca duyarlı dokunmatik algılayıcı demek. Yani farklı basış kuvvetlerinde telefonunuzdan farklı tepkiler alabileceksiniz.



Xperia Z3+'ın Kamerası iPhone'u Geride Bıraktı!

 






Etiketler: İphone  6S  İn  Kasası  İlk  Kez  Ortaya  Çıktı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER