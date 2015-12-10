Eylül ayında satışa çıkan iPhone 6s ve henüz duyurulmamış olan Samsung Galaxy S7 ilk kez karşı karşıya geldi. Geekbench testinin sonuçlarına göre iki amiral gemisinin işlemci güçleri haberimizde.



Eylül ayında satışa çıkan iPhone 6s ve henüz duyurulmamış olan Samsung Galaxy S7 ilk kez karşı karşıya geldi. Geekbench testinin sonuçlarına göre iki amiral gemisinin işlemci güçleri haberimizde.



Apple iPhone 6s ve iPhone 6s Plus modellerinde kullanılan Apple A9 yongası, iPad Pro'da kullanılan Apple A9X yongası, Exynos 8890 ve Snapdragon 820 yongaları ilk kez karşı karşıya geldi. Samsung'un Galaxy S7 isimli yeni bir amiral gemisi duyuracağı artık kesin. Bu yeni amiral gemisi iki farklı işlemci kullanacak. Bu işlemcilerden ilki Samsung'un kendi üretimi olan Exynos 8890 (M1) diğeri ise Qualcomm üretimi Snapdragon 820 olacak.



Şimdiye kadar çeşitli söylentiler şeklinde Galaxy S7'nin işlemcisine ait türlü sonuçlar basına sızmış ve sizlerle paylaşmıştık. Ancak Galaxy S7 ilk kez iPhone 6s ve iPad Pro işlemcileriyle karşılaştırıldı. Geekbench testinde alınan puanlar karşılaştırmalı olarak haberimizde.



Geekbench testinin tek çekirdek sonuçlarına göre;







Apple A9X: 3222 (iPad Pro)









iPhone 6s: 2495 (ve iPhone 6s Plus)









Galaxy S7: 2456 (Snapdragon 820)









Galaxy S7: 2294 (Exynos 8890)







Geekbench çoklu çekirdek sonuçları;







Galaxy S7: 6908 (Exynos 8890)









Apple A9X: 5468 (iPad Pro)









Galaxy S7: 5423 (Snapdragon 820)









iPhone 6s: 4351 (ve iPhone 6s Plus







Sonuçlar görüldüğü üzere tek çekirdekte iPhone 6s, çoklu çekirdekte ise Galaxy S7'den yana. Galaxy S7'nin iki farklı versiyonunda da iPhone 6s'ten daha performanslı olacağı iddia ediliyor. Tüm bu iddialar önümüzdeki aylarda netlik kazanacak. Weibo'da yayınlanan tabloyu aşağıda görebilirsiniz.



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