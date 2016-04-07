Apple iPhone 6s ve iPhone 6s Plus kullanıcıları için son derece önemli bir haberimiz var. Cihazınız Siri ve 3D Touch yüzünden tehlike altında! İşte detaylar.



Apple iPhone 6s ve iPhone 6s Plus kullanıcıları için son derece önemli bir haberimiz var. Cihazınız Siri ve 3D Touch yüzünden tehlike altında! İşte detaylar.



iPhone kilit ekranını aşmak için geçtiğimiz yıllarca çok sayıda yöntem basına sızdı. Ancak bunlar birkaç defa ekranın farklı yerlerine dokunmak, aynı anda kilit tuşuna basmak gibi karışık kombinasyonlar içeriyordu. Bu sefer işlem çok daha kolay ve rahatsız edici.



iPhone 6s ve iPhone 6s Plus'ta kilit ekranı hatası!



Öncelikle birazdan bahsedeceğimiz sorunun sadece iPhone 6s ve iPhone 6s Plus kullanıcılarını ilgilendiriyor. Çünkü sorun Siri ve 3D Touch özelliğinin bir hatasından kaynaklanıyor. Basınca duyarlı dokunmatik ekran teknolojisi 3D Touch, önemli bir güvenlik açığına sebep oluyor.



Telefon kilit ekranındayken, Siri'yi aktifleştirerek Twitter içerisinde bir arama yapılması gerekiyor. Bu arama sonucunda Twitter içerisinde bulunan kişilerden birinin isminin üzerine basılı tutarak “Yeni Kişi Yarat” sekmesi kullanılırsa, rehber ve galerideki dosyalarınız adeta görücüye çıkıyor.



Telefon, kilit ekranı aşılmış gibi eklenen yeni kişiye bir fotoğraf atanabilmesi için tüm fotoğrafları açıyor. Aynı şekilde yeni kişi yaratmak yerine, eklemek istediğiniz kişiyi bir başka kişiye bağlamak için tüm rehberi görücüye çıkarıyor.



İlgili sorun iOS 9.3 ve iOS 9.3.1 yüklü iPhone 6s ve iPhone 6s Plus'ta görülüyor. Ancak sorunu çözmenin bir yolu var. Direkt olarak Siri'yi kapatabileceğiniz gibi sadece Twitter için de Siri'yi kapatmanız mümkün. Bunun için Ayarlar > Gizlilik Twitter sekmesinden sadece Twitter için Siri'yi kapatabilirsiniz. Sorunun nasıl olduğunu görmek için aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz. Apple tarafından en kısa sürede bu sorunu çözen bir yama bekleniyor.