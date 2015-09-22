Apple'ın yeni iPhone modelleri iPhone 6s ve iPhone 6s Plus önümüzdeki hafta satışa çıkacak. Peki iPhone 6s ve iPhone 6s Plus hangi ülkede kaç para olacak? iPhone 6s ve iPhone 6s Plus'ın karşılaştırmalı dünya fiyatları haberimizde.



Apple'ın yeni iPhone modelleri iPhone 6s ve iPhone 6s Plus önümüzdeki hafta satışa çıkacak. Peki iPhone 6s ve iPhone 6s Plus hangi ülkede kaç para olacak? iPhone 6s ve iPhone 6s Plus'ın karşılaştırmalı dünya fiyatları haberimizde.



Ülkemizdeki döviz kuru son aylarda oldukça yüksek seviyelere ulaştı. Kullanıcıların büyük bir çoğunluğu yurtdışından telefon getirmeye çalışıyor. Peki hangi ülkeden veya hangi bölgeden iPhone 6s veya iPhone 6s Plus almak daha mantıklı? Voucherbox tarafından hazırlanan listede dünyanın dört bir tarafındaki iPhone 6s ve iPhone 6s Plus fiyatlarını görebilirsiniz. Yeni iPhone modellerinin Türkiye fiyatı henüz belli değil. Ancak iPhone 6'nın fiyatının 2700 TL'den başlaması sebebiyle iPhone 6s modelinin fiyatına ilişkin kötü tahminler yapmak mümkün.



Tabii yurtdışından iPhone getirildiği zaman pasaport kayıt işlemi yapmak gerektiğini de belirtelim. İşte meraklısına veya satın almak isteyenlere iPhone 6s ve iPhone 6s Plus'ın dünyanın dört bir yanından fiyat listesi aşağıda. En ucuz iPhone her zaman olduğu gibi ABD'de. En pahalı iPhone ise Fransa'da satılacak.



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