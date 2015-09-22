O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

iphone 6s ve 6s plus hangi ülkede kaç para?

İPHONE 6S VE 6S PLUS HANGİ ÜLKEDE KAÇ PARA?

Apple'ın yeni iPhone modelleri iPhone 6s ve iPhone 6s Plus önümüzdeki hafta satışa çıkacak. Peki iPhone 6s ve iPhone 6s Plus hangi ülkede kaç para olacak? iPhone 6s ve iPhone 6s Plus'ın karşılaştırmalı dünya fiyatları haberimizde.

Tarih : 22 Eylül 2015, 09:54
Puan Ver : İphone 6S Ve 6S Plus Hangi Ülkede Kaç Para?(5/10)5


Apple'ın yeni iPhone modelleri iPhone 6s ve iPhone 6s Plus önümüzdeki hafta satışa çıkacak. Peki iPhone 6s ve iPhone 6s Plus hangi ülkede kaç para olacak? iPhone 6s ve iPhone 6s Plus'ın karşılaştırmalı dünya fiyatları haberimizde.



Ülkemizdeki döviz kuru son aylarda oldukça yüksek seviyelere ulaştı. Kullanıcıların büyük bir çoğunluğu yurtdışından telefon getirmeye çalışıyor. Peki hangi ülkeden veya hangi bölgeden iPhone 6s veya iPhone 6s Plus almak daha mantıklı? Voucherbox tarafından hazırlanan listede dünyanın dört bir tarafındaki iPhone 6s ve iPhone 6s Plus fiyatlarını görebilirsiniz. Yeni iPhone modellerinin Türkiye fiyatı henüz belli değil. Ancak iPhone 6'nın fiyatının 2700 TL'den başlaması sebebiyle iPhone 6s modelinin fiyatına ilişkin kötü tahminler yapmak mümkün.



Tabii yurtdışından iPhone getirildiği zaman pasaport kayıt işlemi yapmak gerektiğini de belirtelim. İşte meraklısına veya satın almak isteyenlere iPhone 6s ve iPhone 6s Plus'ın dünyanın dört bir yanından fiyat listesi aşağıda. En ucuz iPhone her zaman olduğu gibi ABD'de. En pahalı iPhone ise Fransa'da satılacak.



Android One'lı yeni telefon duyuruldu!








Etiketler: İphone  6S  Ve  6S  Plus  Hangi  Ülkede  Kaç  Para    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER