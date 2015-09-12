İPHONE 6S TÜRKİYE'YE NE ZAMAN GELECEK?
iPhone 6s ne zaman çıkacak Akıllı telefon tutkunlarının heyecanla beklediği cihazların başında geliyor. Teknoloji tutkunları şu aşamada neler bunu merak ediyor.
Apple'ın yeni nesil iPhone 6s ve iPhone 6s Plus'ı Eylül ayında tanıtması ve bu yılın sonlarına doğru piyasaya sürmesi bekleniyor. iPhone 6s ve iPhone 6s Plus bir önceki iPhone modelleri iPhone 6 ve iPhone 6 Plus'a benzer olacak ama tıpkı diğer “S” güncellemeler gibi büyük donanım (iç) ve büyük performans iyileştirmelerini göreceğiz.
Apple‘ın bu sonbaharda tanıtacağı iPhone'larla ilgili hiçbir şey kesin olmasa da bazı güvenilir iç kaynaklar ve analistlerin değerlendirmeleri, bize iPhone 6s ve iPhone 6s Plus'la ilgili fikirler veriyor.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar