

Apple'ın yeni nesil iPhone 6s ve iPhone 6s Plus'ı Eylül ayında tanıtması ve bu yılın sonlarına doğru piyasaya sürmesi bekleniyor. iPhone 6s ve iPhone 6s Plus bir önceki iPhone modelleri iPhone 6 ve iPhone 6 Plus'a benzer olacak ama tıpkı diğer “S” güncellemeler gibi büyük donanım (iç) ve büyük performans iyileştirmelerini göreceğiz.







Apple‘ın bu sonbaharda tanıtacağı iPhone'larla ilgili hiçbir şey kesin olmasa da bazı güvenilir iç kaynaklar ve analistlerin değerlendirmeleri, bize iPhone 6s ve iPhone 6s Plus'la ilgili fikirler veriyor.