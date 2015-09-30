

Yeni iPhone modellerinin Türkiye satış tarihi ve fiyatı belli oldu: iPhone 6s ve iPhone 6s Plus, 16 Ekim tarihinde satışa çıkacak. Altın, gümüş, uzay grisi ve yeni roze altın metalik renk seçenekleriyle sunulacak olan yeni iPhone modellerinin satış fiyatları 3,099 TL'den başlayıp 4,299 TL'ye kadar çıkıyor. Yeni iPhone modellerinin yıl sonuna kadar 130'dan fazla ülkede satışa çıkması bekleniyor. 4 ayrı renk ve 3 farklı depolama seçeneğine sahip olan iPhone 6s ve iPhone 6s Plus modellerinin satış fiyatı açıklandı. iPhone 6s 16 GB modeli 3.099 TL, 64 GB modeli 3.499 TL, 128 GB modeli ise 3.899 TL'den satışa çıkacak. iPhone 6S Plus'ın 16 GB modeli 3.499 TL, 64 GB modeli 3.899 TL, 128 GB modeli 4.299 TL olacak. Türk Lirası'nın son aylarda yabancı para birimleri karşısında büyük değer kaybetmesinin ve ithal telefonlara getirilen ek vergilerin iPhone Türkiye fiyatlarına da yansıdığı görülüyor. Geçtiğimiz yıl piyasaya çıkan iPhone 6'nın giriş seviyesi fiyatı 2,349 TL'den başlıyordu. Geçtiğimiz yıl 2.30 TL seviyesindeki dolar kuru, 3 TL'yi aşmış durumda. Diğer yandan Apple, iPhone satışlarında yeni bir rekora ulaştığını duyurdu. 25 Eylül'de 12 ülkede satışa çıkan yeni iPhone modelleri yalnızca üç gün içerisinde 13 milyon adet satış rakamına ulaştı.