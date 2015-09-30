O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

iphone 6s türkiye fiyatı kaç tl? iphone 6s fiyat ne kadar?

İPHONE 6S TÜRKİYE FİYATI KAÇ TL? İPHONE 6S FİYAT NE KADAR?

iPhone 6S cep telefonu bütün dünyada satış rekorları kırıyor. Cihaz tanıtımı yapıldığı ilk günden itibaren milyonlarca adet satıldı.

Tarih : 30 Eylül 2015, 09:32
Puan Ver : İphone 6S Türkiye Fiyatı Kaç Tl? İphone 6S Fiyat Ne Kadar?(10/10)9


Yeni iPhone modellerinin Türkiye satış tarihi ve fiyatı belli oldu:  iPhone 6s ve iPhone 6s Plus, 16 Ekim tarihinde satışa çıkacak. Altın, gümüş, uzay grisi ve yeni roze altın metalik renk seçenekleriyle sunulacak olan yeni iPhone modellerinin satış fiyatları 3,099 TL'den başlayıp 4,299 TL'ye kadar çıkıyor. Yeni iPhone modellerinin yıl sonuna kadar 130'dan fazla ülkede satışa çıkması bekleniyor. 4 ayrı renk ve 3 farklı depolama seçeneğine sahip olan iPhone 6s ve iPhone 6s Plus modellerinin satış fiyatı açıklandı. iPhone 6s 16 GB modeli 3.099 TL, 64 GB modeli 3.499 TL, 128 GB modeli ise 3.899 TL'den satışa çıkacak. iPhone 6S Plus'ın 16 GB modeli 3.499 TL, 64 GB modeli 3.899 TL, 128 GB modeli 4.299 TL olacak. Türk Lirası'nın son aylarda yabancı para birimleri karşısında büyük değer kaybetmesinin ve ithal telefonlara getirilen ek vergilerin iPhone Türkiye fiyatlarına da yansıdığı görülüyor. Geçtiğimiz yıl piyasaya çıkan iPhone 6'nın giriş seviyesi fiyatı 2,349 TL'den başlıyordu. Geçtiğimiz yıl 2.30 TL seviyesindeki dolar kuru, 3 TL'yi aşmış durumda. Diğer yandan Apple, iPhone satışlarında yeni bir rekora ulaştığını duyurdu. 25 Eylül'de 12 ülkede satışa çıkan yeni iPhone modelleri yalnızca üç gün içerisinde 13 milyon adet satış rakamına ulaştı.








Etiketler: İphone  6S  Türkiye  Fiyatı  Kaç  Tl  İphone  6S  Fiyat  Ne  Kadar  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER