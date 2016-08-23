

Kısa bir süre önce duyurulan Samsung'un amiral gemisi telefonu Galaxy Note7 ve geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen iPhone 6s'in performansı karşı karşıya geldi. PhoneBuff isimli YouTube kanalının gerçekleştirdiği karşılaştırma videosunda iPhone 6s'in uygulama açılışlarında Galaxy Note7'yi geride bıraktığını görüyoruz.







Her iki telefonda da aynı uygulamaların açıldığı ve iPhone 6s'in rakibine kıyasla bu uygulamaları çok daha hızlı bir şekilde açtığını söylemek mümkün. 2560×1440 piksel çözünürlüklü 5,7 inçlik ekranı bünyesinde barındıran Samsung Galaxy Note7 gücünü Snapdragon 820 işlemcisinden ve 4 GB RAM'den yer alırken iPhone 6s'te Full HD çözünürlüklü 1334×750 piksel çözünürlüklü 4,7 inç ekran, A9 işlemci ve 2 GB RAM yer alıyor. iPhone 6s, performans değerlerine bakıldığında Samsung Galaxy Note7'nin gerisinde kalsa da uygulama açılışlarında Galaxy Note7'ye baya bir fark attığını görüyoruz.