Geçtiğimiz günlerde iPhone 6s modelinin fotoğrafları ve iPhone 6 ile karşılaştırmalı videoyu ortaya çıkmıştı. Şimdi ise Apple iPhone 6s Plus modelinin ön paneli ve ekranına ait yüksek çözünürlüklü fotoğraflar yayınlandı. iPhone 6s Plus'ın ilk fotoğrafları için haberimize bekliyoruz.



Apple'ın beklenen phablet modeli iPhone 6 Plus'ın yeni versiyonu iPhone 6s Plus'ın geleceği artık kesinleşti. Yeni özellikler ile karşımıza çıkacak olan 6s Plus modeline ait ilk fotoğraflar ortaya çıktı. Fotoğrafların nasıl çekildiği bilinmiyor ancak kaynak Tayvan. Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan iPhone 6s modelinin ekran paneliyle benzerlikler taşıması sebebiyle fotoğrafın sahte olması ihtimali ortadan kalkıyor.



Yukarıda görebildiğiniz iPhone 6s Plus modelinin ön panelinde Force Touch özelliği olduğu görülüyor. Basınca duyarlı yeni bir teknoloji olan Force Touch, iPhone 6s ve iPhone 6s Plus modellerinde karşımıza çıkacak artık kesin. Aynı zamanda büyüyen kamera modülü, kameranın iyileştirildiğinin işareti. Zaten arka kamera için 8 MP'den 12 MP'ye çıkacağı söyleniyordu. Bu fotoğraflarla ön kameranın iyileştirildiği bilgisi paylaşıldı. 5 MP çözünürlüğe sahip yeni ön kamera 1080p çözünürlükte video kaydı yapabilecek.







Yeni iPhone 6s ve iPhone 6s Plus modelleri önümüzdeki Çarşamba günü yani 9 Eylül tarihinde resmi olarak Apple tarafından duyurulacak. Yeni iPhone modelleri hakkındaki ilk bilgiler için takipte kalın.







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