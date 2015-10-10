İPHONE 6S KONTRATLI FİYATLARI BELLİ OLDU
Apple'ın kısa bir süre sonra Türkiye pazarında satışa sunacağı iPhone 6s modelleri için kontratlı fiyatlar açıklanmaya başlandı.
Geçen yıl satışa sunulan iPhone 6 modellerinin kontratlı fiyatları (operatöre göre değişmekle beraber) 150 TL'den başlıyordu. Ancak dolar kurundaki artış ve benzeri sebeplerden dolayı iPhone 6s modellerinin kontratlı fiyatları ise 200 TL'den başlıyor. Telefonun en pahalı paketlerinde fiyatlar 8304 TL'ye kadar çıkıyor.Ağırlıklı olarak 24 ay kontratlı fiyatlar operatöre, tarifeye ve telefon modeline göre değişmekle beraber aylık 200 TL ile 346 TL arasında değişiyor. Kontrat sonunda ödenecek fiyatlar ise 4800 TL ile 8304 TL oluyor. 24 aylık kontratlı tarifelere konuşma, SMS ve data paketi de dahil.
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