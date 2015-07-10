O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

iphone 6s kalın olabilir!

İPHONE 6S KALIN OLABİLİR!

Her yıl giderek incelen telefon modasına teknoloji devi Apple, iPhone 6S için bu yıl uymayabilir.

Tarih : 10 Temmuz 2015, 09:24
Puan Ver : İphone 6S Kalın Olabilir!(7/10)9


Her yıl giderek incelen telefon modasına teknoloji devi Apple, iPhone 6S için bu yıl uymayabilir.



Çin kaynaklı bir rapora göre telefon devinin yeni telefonu iPhone 6S daha kalın olacak.



Her sene giderek incelen telefonlar ile karşımıza çıkan Apple'ın bu yıl modaya uymayarak, iPhone 6S modelini iPhone 6 modelinden biraz daha kalın üretmesi bekleniyor. Çin kaynaklı bir rapora göre teknoloji devinin yeni telefonu daha kalın olacak.



Rapora göre iPhone 6S, iPhone 6'dan 0,2 mm daha kalın olacak. Yani Apple'ın yeni telefonu iddialar doğru çıkarsaiPhone 6 Plus ile aynı kalınlıkta olacak. Engadget Japonya'nın güvenilir kaynaklara dayandırdığı bilgilere göre bu değişikliğin nedeni, iPhone 6S'in ekranına eklenecek olan Force Touch teknolojisi.



İlk defa Apple Watch'ta yer alan Force Touch, parmağınızın ekrana ne kadar kuvvetli bastırdığınızı algılayarak, buna yönelik farklı işlevler sunabiliyor. iPhone 6S'in biraz daha kalın olması, muhtemelen piyasadaki iPhone 6 kılıflarıyla da uyumsuz hale getirmeyecek. Sızan bilgilere göre cihazın ekran boyutunun yine 4.7 inç olacağı yönünde.



Akıllı Telefonların Yeni Zamlı Fiyatları Belli Oldu








Etiketler: İphone  6S  Kalın  Olabilir    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER