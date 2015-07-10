Her yıl giderek incelen telefon modasına teknoloji devi Apple, iPhone 6S için bu yıl uymayabilir.



Her yıl giderek incelen telefon modasına teknoloji devi Apple, iPhone 6S için bu yıl uymayabilir.



Çin kaynaklı bir rapora göre telefon devinin yeni telefonu iPhone 6S daha kalın olacak.



Her sene giderek incelen telefonlar ile karşımıza çıkan Apple'ın bu yıl modaya uymayarak, iPhone 6S modelini iPhone 6 modelinden biraz daha kalın üretmesi bekleniyor. Çin kaynaklı bir rapora göre teknoloji devinin yeni telefonu daha kalın olacak.



Rapora göre iPhone 6S, iPhone 6'dan 0,2 mm daha kalın olacak. Yani Apple'ın yeni telefonu iddialar doğru çıkarsaiPhone 6 Plus ile aynı kalınlıkta olacak. Engadget Japonya'nın güvenilir kaynaklara dayandırdığı bilgilere göre bu değişikliğin nedeni, iPhone 6S'in ekranına eklenecek olan Force Touch teknolojisi.



İlk defa Apple Watch'ta yer alan Force Touch, parmağınızın ekrana ne kadar kuvvetli bastırdığınızı algılayarak, buna yönelik farklı işlevler sunabiliyor. iPhone 6S'in biraz daha kalın olması, muhtemelen piyasadaki iPhone 6 kılıflarıyla da uyumsuz hale getirmeyecek. Sızan bilgilere göre cihazın ekran boyutunun yine 4.7 inç olacağı yönünde.



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