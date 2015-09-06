Apple'ın 9 Eylül tarihinde duyuracağı yeni iPhone modellerinden bazı haberler var. Ortaya çıkan bilgilere göre iPhone 6s modeli, iPhone 6 modelinden daha kalın olacak. Yeni modelin eskisinden daha kalın olduğu bir başka modeli Apple tarafında hiç görmemiştik. Detaylar haberimizde.



Önümüzdeki hafta 9 Eylül Çarşamba günü, Apple tarihinin en büyük lansmanı yapılacak. Bu lansmanda yeni iPhone 6s ve iPhone 6s Plus tanıtılacak. 12 MP arka, 5 MP ön kamera, Force Touch teknolojisi, 2 GB RAM, iOS 9 gibi özelliklere sahip olarak karşımıza çıkacak olan yeni iPhone modellerinde bazı gelişmeler var. MacRumors isimli sitenin yayınladığı fotoğraflara ve yaptığı ölçümlere göre iPhone 6s modeli, iPhone 6'dan daha kalın olacak!



Haberimizin içerisinden ilgili fotoğrafları görebilirsiniz. Geçtiğimiz yıl duyurulan iPhone 6 modeli, şimdiye kadar duyurulan en ince iPhone olarak lanse edilmişti. Şimdiye kadar duyurulan en iPhone modeli, bir önceki modele göre daha önceydi ancak bu sefer öyle bir durum söz konusu değil.



138.1 x 67.0 x 6.9 mm bu ölçüler geçtiğimiz yıl duyurulan iPhone 6'ya ait. 138.19 x 67.68 x 7.08 mm bu ölçüler ise duyurulacak olan yeni iPhone 6s modeline ait. Aralarında 0.18 mm'lik bir kalınlık farkı var. Bu farkı gözle görmek oldukça zor ancak bunun bazı sebepleri var. İlk olarak iPhone 6'nın kasasında kullanılan alüminyumun değiştirilmesi ve Force Touch özelliği ile ekran panelinin değişmesi en önemli kalınlık artırıcı sebepler. Genişlik ve uzunluk tarafında da ölçü farkı olmasının tek açıklaması bu. Ancak bu farklar, iPhone 6 kılıflarının iPhone 6s modeline uymaması için bir sebep değil.











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