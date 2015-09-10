9 Eylül tarihindeki etkinliğin yıldızı yeni iPhone modelleri oldu. Yeni iPhone modeli resmi olarak duyuruldu. iPhone 6s ve iPhone 6s Plus modellerinin detayları haberimizde.



9 Eylül tarihindeki etkinliğin yıldızı yeni iPhone modelleri oldu. Yeni iPhone modeli resmi olarak duyuruldu. iPhone 6s ve iPhone 6s Plus modellerinin detayları haberimizde.



Tim Cook yeni iPhone modellerinden önce iPhone'un genel durumundan bahsetti. Tüm dünyadaki akıllı telefon sektörüne göre dünyada %35 büyüyen iPhone pazarı, geçtiğimiz yıl ilk kez Çin'de satışa çıkmasından bu yana %95 oranında büyüme kaydetti. En sevilen ve en popüler akıllı telefon olarak tanımlanan iPhone yenilendi.



iPhone 6s ve iPhone 6s Plus modelleri siyah, beyaz, altın sarısı ve pembe renk seçenekleriyle duyurulacak. Uzun süredir konuşulan pembe iPhone renk seçeneği sonunda resmileşti. Yeni iPhone modelleri, 7000 serisi alüminyumdan imal ediliyor. Bu alüminyum hava araçlarında kullanılmasıyla tanınıyor.



Uzun süredir konuşulan Force Touch özelliği resmiyet kazandı. Ancak farklı bir isimle. 3D Touch olarak adlandırılan bu özellik, basınca duyarlı olarak çalışıyor ve ekrana kuvvetli bastığınızda farklı bir menü açıyor. iOS 9 işletim sistemiyle birlikte geliyor ve iOS arayüzünde ve Apple uygulamalarında çalışıyor.



3D Touch özelliği, ekranın arkasına yerleştirilen yeni bir katman sayesinde çalışıyor. TapTic Engine adı verilen bir parça tarafından yönetilen bu özellik, size geri dönüşler veriyor. Mini titreşimlerle dokunuşlarınıza tepki verme bu yeni özellik, dokunmatik ekranların yeni hali olarak tanımlanıyor.



iPhone 6s ve iPhone 6s Plus'ın içerisinde 64-bit mimariye sahip Apple A9 işlemci yer alıyor. Yeni transistör yapısıyla işlem gücünde %70, grafik işlem gücünde ise %90'lık bir performans artışı söz konusu.



Apple A9 işlemciye M9 hareket işlemcisi de yardımcı olarak görev alıyor. Daha önceki iPhone modellerinde de gördüğümüz bu işlemci, ana işlemcinin üzerinden bazı yükleri alıyor.



İlk olarak iPhone 5s modelinde gördüğümüz parmak izi okuma sensörü Touch ID, ikinci jenerasyona kavuştu. 2 kat daha hızlı parmak izi okuyabilen Touch ID, iPhone 6s ve iPhone 6s Plus modellerinde yer alacak.



Yenilenen Apple iSight kamera, 12 MP çözünürlüğe kavuşmuş durumda. Bu rakam daha önce 8 MP idi. iPhone 6s ve iPhone 6s Plus modellerinin kamerasının odaklama hızı konusunda da iyileşme söz konusu.



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