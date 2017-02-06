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iphone 6s bu sefer florida'da patladı

İPHONE 6S BU SEFER FLORİDA'DA PATLADI

2016 patlayan telefonların yılı oldu ve bu yıl da sorun iPhone 6s ile devam ediyor olabilir mi?

Tarih : 06 Şubat 2017, 09:42
Puan Ver : İphone 6S Bu Sefer Florida'da Patladı(9/10)11


2016 patlayan telefonların yılı oldu ve bu yıl da sorun iPhone 6s ile devam ediyor olabilir mi? 



Samsung'un patlayan Galaxy Note 7'leri geri çekmesine rağmen, az sayıda kullanıcıdan yanma veya patlama şikayetleri alan iPhone 6s için bir önlem alınmamıştı.



Şimdi, ABD Florida'da bir kadın, yatağının yanında duran telefonunun aniden alev alıp patladığını iddia etti. patlamanın sesiyle uykusundan uyandığını belirten kadın, telefonun şarja takılı olduğunun da altını çizdi.



Amanda Bent isimli kadın, telefonu üzerine bir tişört atarak söndürdüğünü ve olayın yangına dönüşmesine izin vermeden müdahale ettiğini de söyledi.



Apple'ın sözcüsü ise olayı gündeme taşıyan haber kanalına ve iPhone'u patlayan Amanda Bent'e teşekkür ederek; olayın soruşturulacağını vurgularken, mağdur kadına yeni bir iPhone gönderdi.



Samsung, patlayan Galaxy Note 7'lerdeki sorunu anlayabilmek için aylar süren test sürecinde, laboratuvarda sayısız deney yaparak; patlama anını yeniden yaratmaya çalışmıştı. Apple'ın ise benzer bir soruşturma yürütüp yürütmeyeceği bilinmiyor ancak iPhone 6s'ler, mobil dünyanın 2017'deki yeni patlayan telefon fenomeni olabilir.



BURSASPORNET 'liler kazanmaya devam ediyor








Etiketler: İphone  6S  Bu  Sefer  Florida  Da  Patladı    haber

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