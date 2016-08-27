Apple iPhone 6'da kronik bir sorun olduğu ortaya çıktı. Üretim kusurundan kaynaklanan bu donanımsal arızanın detayları sizlerle.



Apple iPhone 6'da kronik bir sorun olduğu ortaya çıktı. Üretim kusurundan kaynaklanan bu donanımsal arızanın detayları sizlerle.



iPad Rehab isimli platform tarafından ortaya çıkarılan bir kronik sorun, Apple dünyasında yoğun bir şekilde konuşulmaya başlandı. Eğer bir iPhone 6 veya iPhone 6 Plus kullanıyorsanız ve ekranın üst kısmında gri bir bar ortaya çıkıyorsa, ekranın dokunmatik fonksiyonunun zaman zaman düzgün çalışmadığını fark ediyorsanız, muhtemelen bu sorunu siz de yaşıyorsunuz.



Apple iPhone 6'daki kronik sorun ne?



Öncelikle telefonun artık güncel sayılmayacağını hatırlatalım. Apple tarafında en güncel telefon şu sıralar iPhone 6s, iPhone 6s Plus ve iPhone SE. Hatta önümüzdeki ay iPhone 7'nin duyurulması bekleniyor. Ancak kronik sorunun ortaya çıkmasındaki bir etken de bu.



Söz konusu kronik sorun, bir süre kullanılmış iPhone 6 Plus ve iPhone 6'larda görülüyor. Cihazın ana kartı üzerinde yer alan iki adet yonga, dokunmatik yüzeyin kontrol edilmesini sağlıyor. Bu yongaları “Touch IC” deniyor. Sorun ise Touch IC yongalarının korunması için sadece yapışkan bir sticker kullanılması.



Cihazı bir süre kullandıktan sonra, zaten esnek olan kasa yapısı, Touch IC yongaları koruyan bu yumuşak malzemeye baskı uyguluyor. Bu baskı sonucunda dokunmatik ekran çalışmıyor ve ekranın üst kısmında gri bir bar ortaya çıkıyor.



Peki neden sadece iPhone 6'da görülüyor? Bu sorunun cevabı da son derece basit. Örneğin iPhone 5s modelinde, ana kartın tamamı, tek parça bir metal ile korunuyor. iPhone SE modelinde ise ana kartın üzerinde sağlamlık için yapıştırılmış özel bir malzeme var. Yani en zayıf ana kart dizaynı iPhone 6'da kullanılıyor.



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