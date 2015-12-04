O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

iphone 6c'ye hazır olun!

İPHONE 6C'YE HAZIR OLUN!

Apple'ın yeni model telefonları: iPhone 6s, iPhone 6s Plus. Kısa bir süre sonra iPhone 6c'yi görürsek şaşırmayın deriz. Konuyla ilgili detaylı bilgiler haberimizde yer alıyor.

Tarih : 04 Aralık 2015, 10:55
Puan Ver : İphone 6C'ye Hazır Olun!(10/10)7


Apple'ın yeni model telefonları: iPhone 6s, iPhone 6s Plus. Kısa bir süre sonra iPhone 6c'yi görürsek şaşırmayın deriz. Konuyla ilgili detaylı bilgiler haberimizde yer alıyor.



GforGames ve TechWeb sitesinde yer alan haberlere göre Apple yeni model telefonu iPhone 6c'yi kısa bir süre içinde satışa sunacakmış.



Tarih ise 2016 yılının Ocak ayı olarak seçilmiş. “c”: Cheap yani Ucuz anlamına geliyor. Yeni model ucuz olacak. -Ki yine fiyatı 2000 TL'den aşağı olmayacak- Ucuz model iPhone 6c, Metal bir Kasaya sahip olacak.



Telefon ucuz model olsa da üst seviye özelliklere sahip olacak. Nasıl mı? Mesela ucuz model iPhone 5c, herhangi bir parmak izi sensörüne sahip değildi.



iPhone 6c ise üzerinde parmak izi sensörünü barındırıyor. Üstelik tek özellik bu da değil diğer 6 modellerinde yer alan Force Touch özelliğine de iPhone 6c destek veriyor.



Apple, iPhone 7'yi 2016 yılının yaz ayında tanıtacak yeni model Apple Watch 2 ise İlkbahar ayında tanıtılacak. Bakalım, Apple bu seferki “C” serisinden umduğunu bulabilecek mi? Bunları bizlere zaman gösterecek.



Bu yılın son bombası: Lenovo P1 mini








Etiketler: İphone  6C  Ye  Hazır  Olun    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER