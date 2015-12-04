Apple'ın yeni model telefonları: iPhone 6s, iPhone 6s Plus. Kısa bir süre sonra iPhone 6c'yi görürsek şaşırmayın deriz. Konuyla ilgili detaylı bilgiler haberimizde yer alıyor.



Apple'ın yeni model telefonları: iPhone 6s, iPhone 6s Plus. Kısa bir süre sonra iPhone 6c'yi görürsek şaşırmayın deriz. Konuyla ilgili detaylı bilgiler haberimizde yer alıyor.



GforGames ve TechWeb sitesinde yer alan haberlere göre Apple yeni model telefonu iPhone 6c'yi kısa bir süre içinde satışa sunacakmış.



Tarih ise 2016 yılının Ocak ayı olarak seçilmiş. “c”: Cheap yani Ucuz anlamına geliyor. Yeni model ucuz olacak. -Ki yine fiyatı 2000 TL'den aşağı olmayacak- Ucuz model iPhone 6c, Metal bir Kasaya sahip olacak.



Telefon ucuz model olsa da üst seviye özelliklere sahip olacak. Nasıl mı? Mesela ucuz model iPhone 5c, herhangi bir parmak izi sensörüne sahip değildi.



iPhone 6c ise üzerinde parmak izi sensörünü barındırıyor. Üstelik tek özellik bu da değil diğer 6 modellerinde yer alan Force Touch özelliğine de iPhone 6c destek veriyor.



Apple, iPhone 7'yi 2016 yılının yaz ayında tanıtacak yeni model Apple Watch 2 ise İlkbahar ayında tanıtılacak. Bakalım, Apple bu seferki “C” serisinden umduğunu bulabilecek mi? Bunları bizlere zaman gösterecek.



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