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iphone 6c yerine iphone 5se geliyor

İPHONE 6C YERİNE İPHONE 5SE GELİYOR

Yeni bir rapor, Apple'ın 4 inç'lik bir Phone 6C piyasaya sürmeyeceğini, bunun yerine güncellenmiş bir iPhone 5C tanıtacağını söylüyor.

Tarih : 25 Ocak 2016, 15:45
Puan Ver : İphone 6C Yerine İphone 5Se Geliyor(6/10)7


Güncellenmiş bir iPhone 5S modeliyle ilgili dedikodulara daha önce de rastlamıştık; 6C yerine iPhone 5E'nin tanıtılacağı da iddia edilmişti. Ancak 9to5Mac'in raporu bir iPhone "5SE" ile tanışabileceğimizi söylüyor.



Sitenin kaynaklarına göre Apple, iPhone 6'nın donanımını iPhone 5S'e yerleştirmeyi düşünüyor. Bu durumda Apple Pay, A8 işlemci, 8 megapiksel kamera, 1.2 megapiksel ön kamera gibi özelliklere sahip, gövdesi iPhone 6'ya benzeyen bir telefonla tanışabiliriz.



Yeni telefonda Live Photos özelliğinin bulunacağı ancak ekrana ne kadar bastırdığınızı algılayan 3D Touch'ın sunulmayacağı söyleniyor.

4 inç'lik iPhone, küçük boyutlu iPhone'u özeleyen birçok kullanıcıyı sevindirecektir. Tabi ki tüm bunların şimdilik bir söylentiden ibaret olduğunu akıldan çıkarmamakta fayda var.








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