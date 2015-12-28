Apple'ın yeni model iPhone'u iPhone 6c ve yeni model Akıllı Saati Apple Watch 2 ile ilgili yeni gelişmeler var.



Apple'ın yeni model iPhone'u iPhone 6c ve yeni model Akıllı Saati Apple Watch 2 ile ilgili yeni gelişmeler var.



iPhone 6c ve Apple Watch 2 ile ilgili yeni gelişmeleri hemen sizlere aktaralım. Konuyla ilgili bilgileri MyDrivers sitesinden aldık. iPhone 6c ile ilgili söylenecek pek bir şey yok; ancak 2. Kuşak Apple Watch için önemli bilgilere sahibiz.



Gelen bilgilere göre Apple Watch 2'de Görüntülü Görüşme için bir FaceTime Kamerası yer alacakmış. Ayrıca Günlük Aktivite Takibi için fazladan birkaç adet daha sensör ekleneceği de söylendi.



Cihazın; Batarya ve Performansı da artacak. Uygun fiyatlı ve plastik kasalı iPhone fikri yıllardır konuşulan bir konuydu. iPhone 5s ile birlikte duyurulan iPhone 5c bu konseptin ilk Akıllı Telefonu olmuştu.



Şimdi yine “c” serisinden bir telefon bekleniyordu. iPhone 6c olarak adlandırılacak Cihaz hakkında çok sayıda söylenti etrafta dolaşıyordu.



Bunlardan en önemlisi ise 4 inç ekran boyutundaki iPhone 6c'nin çıkış yapacak olmasıydı. Apple'ın gelecek aylarda yeni bir Amiral Gemisi Model iPhone duyurması mümkün değil.



Geçmiş modellere baktığımız da Apple'ın hep Eylül ayında yeni akıllı telefonlarını duyurduğunu gördük. Hem Apple Watch 2 hem de iPhone 6c, 2016 yılının Mart ayında yani Mobil Dünya Kongresi, MWC 2016'da tanıtılacak.



Tanıtım biter bitmez Mart 2016'nın sonuna doğru cihazlar, Teknolojiseverlerle buluşmuş olacak. Apple Watch 2'nin fiyatını bilmiyoruz; ama iPhone 6c'nin 500 Dolar yaklaşık olarak 1458 TL olacağı iddia edildi.



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