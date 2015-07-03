Şu sıralar ortaya çıkmayan başlayan iPhone 6s ve 6s Plus modeller bir kenara, Apple'ın yeni bir uygun fiyatlı iPhone modeli üzerinde çalıştığı iddiaları kuvvetleniyor.



Şu sıralar ortaya çıkmayan başlayan iPhone 6s ve 6s Plus modeller bir kenara, Apple'ın yeni bir uygun fiyatlı iPhone modeli üzerinde çalıştığı iddiaları kuvvetleniyor. Güvenilir kaynaklardan gelen bilgilere göre Apple, uygun fiyatlı yeni bir iPhone 6'yı, iPhone 6s ve 6s Plus modelleri ile birlikte duyuracak. iPhone 6c iddiaları ve muhtemel teknik özellikleri haberimizde.



Apple'ın bir sonraki akıllı telefonu iPhone 7 değil iPhone 6s ve 6s Plus olacak. Kesinleşen bu bilginin ardından yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. İlk olarak iPhone 5s ile birlikte duyurulan iPhone 5c modelinde olduğu gibi Apple yine uygun fiyatlı bir iPhone ile karşımıza çıkacak. Söz konusu bu yeni uygun fiyatlı modelin adı iPhone 6c olacak. Daha önceki aylarda iddia edildiği gibi iPhone 6c plastik gövdeli değil, büyük oranda metal gövdeli bir model olarak karşımıza çıkacak.



iPhone 6c hakkında gelen iddiaların bir kısmı Foxconn'a dayanıyor. Apple'ın ürünlerini Çin'deki Foxconn fabrikalarında üretiliyor. Foxconn'un son günlerde yeni bir iPhone kasası üretimine başladığına dair söylentilerden ortaya çıkan bu bilgiler iPhone 6c'nin iPhone 5s donanımına sahip olacağı yönünde. Ayrıca iPhone 6c modeli tıpkı orijinal iPhone 6 gibi 4.7 inç boyutunda olacak. iPhone 6c hakkında ortaya çıkacak diğer bilgiler için bizi takibe devam edin.



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